الإرهابيون خطفوا عدداً من قوات حرس الحدود جنوب شرق البلاد

ونقلاً عن موقع سباه نيوز أصدر مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري هذا البيان الذي جاء فيه: إنّ عددا من قوات التعبئة الشعبية وقوات حرس الحدود كانوا متواجدين في قاعدة رصد حدودية (في مدينة ميرجاوه) تم إختطافهم مساء الإثنين 15 تشرين الاول /اكتوبر بسبب تواطؤ وخيانة عنصر أو عناصر متوغلة تابعة للزُمَر المناهضة للثورة.

وأكّد البيان علي أنّ هذه القاعدة كانت مزودة بتحصينات قوية إلّا أنّ عناصر من الزمر الارهابية المدعومة من جانب المنظمات الاستخاراتية الأجنبية قامت بهذه العملية عبر تنفيذ خدعة وتطميع العناصر المتوغلة.

وأضاف البيان بأنّ عمليات ملاحقة الأشرار والارهابيين والعناصر العميلة للأعداء والإجراءات اللازمة لتحرير المختطفين بدأت علي الفور وبكل عزم وجد من جانب القوات الدفاعية والأمنية المستقرة في المناطق الحدودية.

كما طالب البيان، الحكومة الباكستانية بمواجهة الأشرار والارهابيين المعشعشين قرب حدود البلدين والحاظين بدعم من الدول الرجعية الشريرة والراعية للارهاب في المنطقة مشدداً علي الإسراع في تحرير المختطفين وتسليمهم الي القوات الحدودية الايرانية.

انتهي** ع ج** 1837

