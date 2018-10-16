ايران واليابان تتعاونان في مجال الصناعات اليدوية

طهران/16تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال مساعد رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة 'بويا محموديان' ان المنظمة تتعاون مع موسسة ساساكاوا للسلام في اليابان في مجال الصناعات اليدوية.

واضاف محموديان اليوم الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا، انه التقي مدير قسم الابحاث في موسسة ساساكاوا 'جانكو تشانو'و تباحث معه حول التعاون الثنائي في المجالين الثقافي و العلمي و كذلك التعليم.
وتابع قائلا إنه ستشكل ورشات تدريبية وتقنية بين الجانبين مؤكدا ان التعاون في مجال الصناعات اليدوية سيمهد للحوار و نقل الخبرات و توسيع التعاون ليشمل مجالات اخري بما فيها البيئة و توفير فرص العمل.
واوضح ان تشانو قال من جانبه ان موسسة ساساكاوا للسلام تعمل علي ارساء اسس السلام و فسح المجال امام النساء للمشاركة في الشؤون الاجتماعية و كان قد تعاونت مع معاونية شؤون النساء التابعة لمكتب رئيس الجمهورية و كذلك وزارة الخارجية و المكتبة الوطنية في ايران.
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فرهنگي

ايران و اليابان

الصناعات اليدوية

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ايران واليابان تتعاونان في مجال الصناعات اليدوية

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