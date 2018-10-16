إلغاء التأشيرة الجماعية بين إيران وروسيا

ووفقا للسفارة الإيرانية في موسكو اليوم الثلاثاء، قال 'علي تشكيني' إن البلدين أكدا أيضا علي توسيع العلاقات الشعبية وتوفير المزيد من التسهيلات لمنح التأشيرة لمواطني كل منهما الآخر علي اراضي البلدين .

وصرح المدير العام في وزارة الخارجية الذي يرأس الوفد الإيراني في الاجتماع، بان الجانبين عبرا عن ارتياحهما للعلاقات المتنامية بين البلدين في جميع المجالات، وعن عزمهما علي توسيع العلاقات بين الشعبين.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع بحث قضايا ومشاكل رجال الأعمال والطلبة والسياح من البلدين علي أراضي بعضهم البعض وتم استعراض الخدمات المقدمة والموافقة عليها.

من جانبه أعرب 'إيفان كيريلوفيتش فولكينين' رئيس الوفد الروسي، في الاجتماع، عن ارتياحه لنتائج الاجتماع وقال إن اجتماع اليوم يشكل خطوة إلي الأمام في تطوير العلاقات وتنفيذ أهداف قادة البلدين لتطوير العلاقات الاستراتيجية الحالية.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول مسألة إصدار تأشيرات إلكترونية وفي المطارات لمواطني البلدين، ونقل المدانين والتعاون القضائي والتعاون لمكافحة الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر، وكذلك الجريمة المنظمة وزيادة التعاون بين الشرطة ووزارتي العدل والداخلية .

ومن المقرر ان يستضيف الجانب الايراني الاجتماع القنصلي المقبل للبلدين.

انتهي** 2344

