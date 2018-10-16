وزير النفط:

من صالح امريكا رفع الحظر لانخفاض سعر النفط

طهران/16تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال وزير النفظ الايراني'بيجن نامدار زنغنه' ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعتقد بانه قادر عبر غطرسته خفض سعر النفط موضحا بان الولايات المتحدة ان تخلت عن الحظر سيشهد سعر النفط انخفاضا.

واضاف زنغنه في تصريح له اليوم الثلاثاء علي هامش المؤتمر الرابع للنفط والطاقة بان امريكا هي التي زعزعت استقرار سوق النفط فعاد عليها ذلك بالشر فبدأت محاولاتها لاعادة الحالة الي ماكانت عليها.
واكد وزير النفط علي ان سوق النفط لايمكن ان يشهد استقرارا في ظل الظروف الراهنة حيث يعتقد الخبراء ان السوق يعاني من قلة الانتاج.
وقال: لايمكن رفع الانتاج النفطي بالكلام اذ انه لايوجد بلد باستطاعته زيادة انتاجه النفطي ومثالا علي ذلك السعودية التي من غير المعلوم الي متي تستطيع استخراج احتياطياتها النفطية فضلا عن الخلاف بين الرياض وواشنطن بشأن قضية الخاشقجي.
وافادت ارنا ان جمال خاشقجي المحرر في صحيفة واشنطن بوست الامريكية اختفت اثاره بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول وان احتمال قتله شكل خلافا بين واشنطن والرياض حيث اعلن الرئيس الامريكي ترامب انه في حال ثبت تورط السعودية في اختطاف الخاشقجي ستعاقب الرياض بشدة.
وبين وزير النفط ان الرئيس الامريكي ترامب يعتقد بانه قادر عبر غطرسته خفض سعر النفط موضحا بان الولايات المتحدة ان تخلت عن حظر الدول المنتجة للنفط فان سعر النفط سيشهد انخفاضا.
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من صالح امريكا رفع الحظر لانخفاض سعر النفط

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