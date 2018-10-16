تمتلك إيران أسرع معدل نمو للابتكار في العالم

ارومية/ 16 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية، إن إيران هي الاسرع في معدل نمو الابتكار والابداع في العالم، حيث انها ارتقت 67 مرتبة في تصنيف الابداع العالمي علي مدار الاعوام الاربعة الماضية.

وعلي هامش زيارته إلي حديقة العلوم والتكنولوجيا في محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب)، اضاف سورنا ستاري اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع الصحفيين، إن إيران
بلغت المرتبة 65 بعد ان كانت في المركز 132 في نمو الابداع، وأضاف: يجب تحسين هذه المرتبة في السنوات القادمة.
وذكر أن إيران تحتل المرتبة الخامسة عشرة عالميا علي صعيد تصنيف المقالات العلمية، وواحدة من أكبر عشر دول في العالم في العديد من العلوم الحديثة، مثل العلوم النانوية، ما يمثل تطورا علميا هاما في البلاد.
وفي إشارة إلي أنشطة أكثر من 3 الاف و600 شركة قائمة علي المعرفة في البلاد، أضاف: الحكومة جادة العزم علي تعزيز الشركات القائمة علي المعرفة ودفعت أكثر من 120 الف مليار ريال من التسهيلات البنكية بالإضافة إلي تخصيص صندوق الأبحاث والتكنولوجيا للشركات المعرفية.
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تمتلك إيران أسرع معدل نمو للابتكار في العالم

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