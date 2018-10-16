العراق سيكون الوُجهة الاولي للصادرات الايرانيه

وفي تصريح ادلي به لمراسل إرنا أشار حسيني الي إرتفاع الصادرات الايرانيه الي العراق بنسبة 45 بالمائة معلناً عن تصدير 9 ملايين طن من السلع المحلية الي العراق.

واضاف بأنّ إعادة إعمار العراق ساعدت علي تدفق مواد البناء والمواد الغذائية الايرانية اليه، خاصة في مدنه الشمالية ومدينتي كركوك والموصل وذلك بعد عوده اهاليها اليها في اعقاب دحر داعش.

وقال حسيني: لقد أقمنا أمس إجتماعاً مفيداً مع أعضاء غرفة تجار الموصل لأول مرة بعد 15 سنة ما يعني وجود رغبة لدي الجانب العراقي لاستيراد السلع الايرانية.

وأعرب حسيني عن إعتقاده بإمكانية توظيف الدينار العراقي في هذا التبادل التجاري حتي في تصدير الغاز والكهرباء والتجارة الشعبية.

انتهي** ع ج** 1718

