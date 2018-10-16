توليد الكهرباء سيرتفع الي خمسة الاف و 223 ميغاواط

و تأتي مساعي وزارة الطاقة لزيادة حجم توليد الكهرباء لتلبيه الحاجه للكهرباء عند ذروة الاستهلاك الذي يبلغ نحو ثمانية الاف ميغاواط في العام القادم لذلك تعمل علي تدشين 27 وحدة جديدة في المحطات الحرارية و زيادة حجم الانتاج في 23وحدة اخري.

واضافه الي ذلك ادرجت وزارة الطاقة تدشين 19 وحدة جديدة في محطات ذات الدورة التركيبية علي جدول اعمالها لتزداد طاقة الانتاج فيها الي 281 ميغاواط.

كما ستتم ازالة القيود المفروضة علي حجم الانتاج في اربع وحدات تابعة للمحطات الحرارية لتزداد ايضا 220 ميغاواط الي حجم انتاج الطاقة فيها.

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