توليد الكهرباء سيرتفع الي خمسة الاف و 223 ميغاواط

طهران/16تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلنت وزارة الطاقة انه سيتم تدشين 27 وحدة جديدة في المحطات الحرارية حتي الصيف القادم الي جانب زيادة حجم الانتاج في 23 وحدة اخري لتزداد طاقة توليد الكهرباء في المحطات الحرارية في البلاد الي خمسة الاف و 223 ميغاواط.

و تأتي مساعي وزارة الطاقة لزيادة حجم توليد الكهرباء لتلبيه الحاجه للكهرباء عند ذروة الاستهلاك الذي يبلغ نحو ثمانية الاف ميغاواط في العام القادم لذلك تعمل علي تدشين 27 وحدة جديدة في المحطات الحرارية و زيادة حجم الانتاج في 23وحدة اخري.
واضافه الي ذلك ادرجت وزارة الطاقة تدشين 19 وحدة جديدة في محطات ذات الدورة التركيبية علي جدول اعمالها لتزداد طاقة الانتاج فيها الي 281 ميغاواط.
كما ستتم ازالة القيود المفروضة علي حجم الانتاج في اربع وحدات تابعة للمحطات الحرارية لتزداد ايضا 220 ميغاواط الي حجم انتاج الطاقة فيها.
انتهي**1110 ** 1718



برچسب ها

اقتصاد

توليد الكهرباء

المحطات الحرارية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

توليد الكهرباء سيرتفع الي خمسة الاف و 223 ميغاواط

معظم المشاهدات

IFPRI: العراق بين الدول الأكثر جوعاً في العالم

IFPRI: العراق بين الدول الأكثر جوعاً في العالم

رئیس الاركان العراقی یؤكد علي توفیر الامن الكامل لمراسم زیارة الاربعین

رئیس الاركان العراقی یؤكد علي توفیر الامن الكامل لمراسم زیارة الاربعین

طهران: اتهامات الأميركيين الفارغة تعود لهزائمهم المتتالية امام الشعب الإيراني

طهران: اتهامات الأميركيين الفارغة تعود لهزائمهم المتتالية امام الشعب الإيراني

إختطاف عدد من قوات التعبئة وحرس الحدود جنوب شرق ايران

إختطاف عدد من قوات التعبئة وحرس الحدود جنوب شرق ايران

اكثر من 4000 زائر ايراني دخلوا البصرة خلال 3 أيام

المنافذ الحدودية في البصرة:

اكثر من 4000 زائر ايراني دخلوا البصرة خلال 3 أيام

أحدث الأخبار

تمتلك إيران أسرع معدل نمو للابتكار في العالم

تمتلك إيران أسرع معدل نمو للابتكار في العالم

منظمات حقوقية تحث السلطات البحرينية علي إسقاط التهم عن زعيم المعارضة

منظمات حقوقية تحث السلطات البحرينية علي إسقاط التهم عن زعيم المعارضة

العراق سيكون الوُجهة الاولي للصادرات الايرانيه

أمين غرفة التجارة الايرانية العراقية:

العراق سيكون الوُجهة الاولي للصادرات الايرانيه

التعاون العلمي بين جامعتي أمير كبير وحماة السورية

التعاون العلمي بين جامعتي أمير كبير وحماة السورية

توليد الكهرباء سيرتفع الي خمسة الاف و 223 ميغاواط

توليد الكهرباء سيرتفع الي خمسة الاف و 223 ميغاواط

موضوعات مرتبط