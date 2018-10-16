امين لجنة الاربعين المركزية:

اصدار 500 الف تأشيرة لزوار اربعينية الامام الحسين (ع) لحد الان

قصرشيرين/16تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال امين لجنة الاربعين المركزية 'شهريارحيدري' انه تم حتي اليوم اصدار 500 الف تأشيرة دخول الاراضي العراقية لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

واضاف حيدري اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا : انه وحتي اليوم قام 920 الف زائر بالتسجيل في موقع منظمة الحج الزيارة الايرانية (سماح) وذلك لأداء مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام .
وقال ايضا انه يتم اصدار التاشيرات في 24 نقطة في جميع انحاء البلاد فضلا عن القنصليات العراقية الاربع في طهران ومشهد واهواز وكرمانشاه .
واعلن حيدري ان المنافذ الحدودية الثلاثه وهي مهران وجذابه وشلمجه مخصصه لعبور الزائرين خلال ايام الزيارة مبينا ان منفذ خسروي الحدودي مفتوح لشحن البضائع وننتظر جواب الطرف العراقي لفتحة امام زاور الاربعين.
وبين امين لجنة الاربعين المركزية ان منفذ خسروي علي اتم الجهوزية حيث يمتاز ببني تحتية وامكانيات مناسبة لهذا الغرض.
ويصادف يوم الاربعين لهذا العام 30 تشرين الاول/اكتوبر
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اصدار 500 الف تأشيرة لزوار اربعينية الامام الحسين (ع) لحد الان

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