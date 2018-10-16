صحيفية امريكية:

القمع المستخدم من قبل بن سلمان زعزع مكانة السعودية الدولية

نيويورك/ 16 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - وصفت الصحيفية الأميركية 'اليزابت مايرز' القمع الذي قام به بن سلمان، نتيجة للخوف والشعور بالخطر، وبانه الحق ضربة قوية لمنزلة بلاده وزعزع مكانتها علي الصعيد الدولي .

أعلنت رئيسة تحرير موقع 'InsideArabia' علي الإنترنت، هذا في مقابلة مع إرنا اليوم الثلاثاء، ردا علي احتمال تدخل المسؤولين السعوديين في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية التركية في اسطنبول.
وأضافت أن وعود الإصلاحات التي قطعها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أصبحت فارغة، وعلي العكس من ذلك، فقد زادت حملته بقمع المعارضة داخل البلاد.
وتابعت الصحفية الأمريكية قائلة: كان خاشقجي صحفيا بارزا وفي الوقت نفسه لديه ميول وطنية، وما حدث له كان صادما حقًا.
وانتقدت 'اليزابت مايرز' سياسات النظام السعودي و سياسات محمد بن سلمان الاقتصادية، بما في ذلك خصخصة شركة النفط أرامكو.
وأكدت علي أن السياسة الحالية للحكومة السعودية هي استخدام القبضة الحديدية في التعامل مع أي نوع من المعارضة والقضاء علي أدني احتجاج في النطفة، حتي لو كان هناك نقد بنّاء.
وقالت إن الاجواء الأمنية والقمع، ناتجة عن شعور بن سلمان بالخطر للوصول الي العرش المهتز، مضيفة إن السبب في ذلك هو أنه لم يكن مقررا ان يكون ولياً للعهد وإنه حصل علي هذا المنصب بالقوة. في العام الماضي، سجن عدد من الأثرياء السعوديين واستولي علي الكثير من المال. كل هذه الاجراءات تهدف الي تعزيز أسس حكومته.
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صحيفية امريكية

القمع السعودي

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القمع المستخدم من قبل بن سلمان زعزع مكانة السعودية الدولية

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