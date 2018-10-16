الأمين العام لمركز تنمية تقنية النانو:

تعاون 40 شركة ايرانية لإطلاق «واحة النانو» في سلطنة عمان

طهران/16تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال الأمين العام لمركزتنمية تقنية النانو سعيد سركار: إنّ 40 شركة ايرانية قائمة علي المعرفة ستتعاون في إطلاق «واحة النانو» في سلطنة عمان.

وخلال زيارته لمهرجان ومعرض تقنية النانو المقام بطهران في قاعة الخليج الفارسي للمعارض الدولية أضاف سركار بأنّ المعرض يستضيف هذا العام مايزيد عن 40 جهة أجنبية تمثّل 7 دول وهي روسيا وبوليفيا وماليزيا واندونيسيا وسلطنة عمان وكوريا الجنوبية والعراق.
وستمارس هذه الدول تعاوناً في مجال النانوتكنولوجيا مع ايران حيث أعلنت سلطنة عمان عن رغبتها بأن تكون موزعاً ومنطلقاً لمنتجات الشركات الايرانية النانوية الي أسواق الدول الاُخري.
وقال سركار: تقرر تأسيس «واحة نانو سلطنة عمان» بتعاون مركز تنمية تقنية النانو الايراني حتي عام 2023 وهي الآن قيد التصميم والدراسة والتقييم، وسيتم إنشاء المرحلة الاولي منها بمساحة مليون متر مربع في ضاحية مسقط.
وأردف الأمين العام لمركزتنمية تقنية النانو الايراني أنّ الشركات الايرانية المنتجة للسلع والأجهزة النانوية ستكون لها وحدات انتاجية في السلطنة كي يتسني لها تصدير منتجاتها الي دول أفريقيا والدول العربية.
وصرّح سركار بأنّ الجانب العماني قد أجري مفاوضات مع 40 شركة ايرانية منها بدء مشاريع في ضاحية مسقط والذي إتفق أخيراً الجانبان عليه.
وأعلن الأمين العام لمركز تنمية تقنية النانو الايراني عن رغبة الجانب العراقي الذي زار المعرض في الحصول علي منتجات نانوية ايرانية والحصول علي انموذج لتعليم تقنية النانو لتلامذة المدارس.
وكانت ماليزيا راغبة في توظيف النانو في مجال البناء والبيئة وأبرمت كوريا الجنوبية خلال المعرض إتفاقيات مع الجانب الايراني ستتلوها عقود رسمية في المستقبل.
وقال سركار: إنّ ايران وروسيا ستقومان قريباً بإطلاق مشروع ثنائي لإعداد معايير دولية لتقنية النانو.
وأضاف الأمين العام لمركزتنمية تقنية النانو الايراني بأنّ نسبة عائدات ايران من تصديرها منتجات النانو خلال الفترة من 21 مارس2017 حتي 21 مارس 2018 بلغت 65 مليون دولار معرباً عن أمله بأن تصل هذه النسبة الي 110 ملايين دولار خلال العام الجاري.
يُذكر بأنّ مهرجان ومعرض تقنية النانو المقام حالياً في قاعة الخليج الفارسي بطهران، مستمر من 13 حتي 16 تشرين الاول/اكتوبر.
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تعاون 40 شركة ايرانية لإطلاق «واحة النانو» في سلطنة عمان

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