وفد الكيان إلاسرائيلي بجنيف ينسحب بعد كلمة رئيس مجلس الامة الكويتي

طهران / 16 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - أطلق رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، كلمة نارية هاجم فيها السياسات الإسرائيلية، خلال مشاركته بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بسويسرا.

وقال الغانم إن 'من ينتظرون أن يرفع الشعب الفلسطيني خرقة بيضاء، ويغادر أرضه إلي المجهول، نقول لهم إن ذلك لن يحصل أبدا'.
وتابع مستشهدا بالمثل الشعبي 'عشم إبليس بالجنة'.
ولم يكمل وفد الكيان الإسرائيلي الاستماع إلي الكلمة، إذ بدأ بالمغادرة وعلامات الغضب ظاهرة عليه، فيما صفق الحضور لكلمة مرزوق الغانم.
وبحسب الغانم، فإنه 'منذ أكثر من 50 عامًا يرفع الفلسطيني غصن زيتون، فتجاوبه الصواريخ ومدافع الهاون، وعندما يرفع حجرًا، تتلقاه البندقيات الآلية بأزيزها المقزز'.
ودعا مرزوق الغانم جميع البرلمانيين الذين حضروا المؤتمر، إلي رفض ما يقوم به الكيان إلاسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.
وأضاف: 'الفلسطيني عبر 70 عامًا لعنة المحتل وعاره وعورته وعواره، وأنا أقول لكم إنه مقابل كل مأتم فلسطيني عشرة أعراس، ومقابل كل شهيد فلسطيني عشرة رضع، ومقابل كل طلقة رصاص ألف صرخة وأغنية وقصيدة وحكاية ولافتة، وهذه جردة حسابنا الأخلاقية والمبدئية ببساطة واختصار'.
وتابع: 'إذا كان حضور السياسة وإشاراتها لا يكفي للفهم، فلا بأس من استدعاء الأسطورة، سيظل (سيزيف) يتمثل بهذا الكيان الغاصب، وسيظل الفلسطيني (صخرته) العنيدة'.
ونوه الغانم إلي خطورة مصادقة الكنيست الإسرائيلي علي مشروع قانون 'الدولة القومية لليهود'، ومشكلة حظر الدعم عن وكالة الأونروا، وغيرها.
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وفد الكيان إلاسرائيلي بجنيف ينسحب بعد كلمة رئيس مجلس الامة الكويتي

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