مصادر: ستتم الإطاحة بوزير الداخلية السعودية ورئيس المباحث

طهران / 16 تشرين الاول / اكتوبر/ ارنا - أكدت مصادر رفضت الكشف عن اسمها لصحيفة 'عربي21' أن هناك قرارا بالإطاحة بوزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ورئيس المباحث العامة عبد العزيز بن محمد الهويريني.

وكانت شبكة 'سي أن أن' الأمريكية نقلت عن مصدرين، لم تسمهما، أن السعودية تعد تقريرا تعترف فيه بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي نتيجة تحقيق جري بشكل خطأ.
وقالت الشبكة إن أحد المصدرين حذّر من أن هذا التقرير ما زال قيد الإعداد، وقد يتغير. ونقلت المحطة عن المصدر الآخر قوله إن من المرجح أن يخلص التقرير إلي أن هذه العملية جرت دون إذن، وأن من تورطوا فيها سيُحاسبون.
ولاحقا، قالت 'سي أن أن'، نقلا عن مصادر، أن هدف السعوديين من العملية كان اختطاف خاشقجي وليس قتله.
بدورها، نقلت صحيفة 'إيلاف' المقربة من دوائر صنع القرار في السعودية، عن مصادر وصفتها بـ'الموثوقة'، قولها إن السلطات السعودية بدأت باستدعاء بعض من أورد الإعلام التركي أسماءهم كمتورطين باختفاء خاشقجي.
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مصادر: ستتم الإطاحة بوزير الداخلية السعودية ورئيس المباحث

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