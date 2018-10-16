رئیس الاركان العراقی یؤكد علي توفیر الامن الكامل لمراسم زیارة الاربعین

وخلال استقباله امس الاثنین اعضاء لجنة التنسیق الامنی المشترك بین ایران والعراق فی مجال زیارة الاربعین، دعا الفریق الغانمی للمزید من تسهیل الشؤون المتعلقة بالزوار.

وفی اللقاء قدم كل من مندوبی البلدین فی اللجنة المذكورة، وهما مساعد وزیر الداخلیة العراقی الفریق محمد بدر والملحق العسكری الایرانی فی بغداد العمید مصطفي مرادیان، تقریرا عن اخر الاجراءات المتخذة فی مجال التنسیق الامنی وتسهیل حركة الزوار.

ومن اهم محاور البحث فی اللقاء؛ دراسة الخطط الامنیة الخاصة بزیارة الاربعین فی مختلف مناطق العراق خاصة النجف وكربلاء، احدث الاستعدادات لاستقبال الزوار العراقیین وغیر العراقیین، انسیابیة حركة الزوار المشاة نحو كربلاء، موضوع النقل نحو مدینتی كربلاء والنجف، توفیر المستلزمات الضروریة والتنسیقات اللازمة مع سائر الاجهزة العسكریة والامنیة.

یذكر انه من بین نحو 14 ملیون زائر شارك فی زیارة اربعینیة الامام الحسین (ع) فی العام الماضی كان هنالك 2 ملیون و 350 الف زائر ایرانی.

یشار ایضا الي ان منفذ مهران تصدر المنافذ الحدودیة من حیث عدد الزوار العابرین منه ومن ثم جذابة وشلمجة ومطار النجف.

انتهي ** 2342

