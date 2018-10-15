أوزبكستان ترغب في النهوض بتبادلها التجاري مع إيران ليبلغ مليار دولار

وأضاف عبد الله يف مساء اليوم الإثنين خلال لقائه عددا من رجال الأعمال في مدينة أراك (مركز المحافظة المركزية)، انه نظرا الي تأكيد المسؤولين التنفيذيين الرفيعين لإيران وأوزبكستان، فان هذين البلدين باتا علي عتبة النهوض بحجم التبادل التجاري بينهما من 400 مليون دولار الي المليار دولار.

وأشار السفير الأوزبكي الي الطاقات الجيدة المتوفرة في المحافظة المركزية في مجال مواد البناء والزراعة وإنتاج الأدوية والنفط والغاز قائلا ان أوزبكستان مستعدة لتعزيز التعاون والنهوض بحجم تبادلها التجاري مع هذه المحافظة.

من جانبه، أكد رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة في المحافظة المركزية 'محمد رضا حاجي بور'، ان الوحدات الصناعية الصغري والكبري في المحافظة المركزية، تشكل أرضية جيدة لتعزيز التبادل التجاري مع مختلف البلدان بما في ذلك أوزبكستان.

وتابع، ان 147 شركة إيرانية تنشط في المجالات الإقتصادية وإلانتاجية تعمل حاليا في أوزبكستان، كثير منها من المحافظة المركزية.

إنتهي**أ م د**س.ر

