جزيرة كيش تستضيف معرض إنويكس 2018 بمشاركة 31 دولة

ويبدأ معرض انويكس الدولي اعماله في دورته الخامسة اعتبارا من 22 لغاية 25 اكتوبر 2018 في جزيرة كيش؛ ويشكل فرصا مواتية للبلاد في مجال استعراض قدراتها الاستثمارية.

وفي سياق متصل، ستقوم 360 شركة محلية واجنبية بعرض احدث انجازاتها الاقتصادية بما يشمل البورصة والصيرفة والتامين والخصخصة والاستثمارات.

ومن اهم البلدان المشاركة في هذا الحدث الدولي، يشار الي سويسرا وايطاليا وبريطانيا والمانيا والسويد وروسيا وماليزيا والعراق وعمان وجورجيا وكازاخستان وجنوب افريقيا.

ويؤكد خبراء الشؤون الاقتصادية ان معرض انويكس في كيش سيتيح فرصا مواتية لتعرف المجتمع الدولي علي الطاقات الاقتصادية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ويعتبر بوابة لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية نحو البلاد.

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