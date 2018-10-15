وكيل موسسة الطواريء الطبية:

السماح لمروحيات الطواريء الايرانية للتنقل بين ايران والعراق خلال زيارة الاربعين الحسيني (ع)

طهران/15تشرين الاول/اكتوبر- قال رئيس موسسة الطواريء الطبية بالانابة بير حسين كوليوند انه وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة يبن هذه الموسسة ووزارة الصحة العراقية فان مروحيات اسطول الاسعاف الجوي الايراني يسمح لها بالتنقل بين ايران والعراق لاعادة المصابين والمرضي الي البلاد خلال زيارة الاربعين الحسيني (ع).

واعلن كوليوند اليوم الاثنين عن التوقيع علي هذه المذكرة مع وزارة الصحة العراقية لتقديم خدمات افضل الي زوار الاربعين الحسيني (ع) وقال ان فريق التدخل السريع للطب والاغائة سيتمكن من دخول العراق عند الحاجه لاعادة المرضي الي البلاد سريعا.
وقال ان التعاون الثنائي بين ايران والعراق لتشكيل مجموعة عمل مشتركة في مجال الصحة والعلاج يعتبر احد بنود هذه المذكرة مؤكدا ان فريقا ايرانيا متخصصا في مجال الصحة ومتخصصون عراقيون سيشرفون علي كيفية تقديم الخدمات العلاجية خلال مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) بصورة مشتركة.
انتهي**2018**س.ر



برچسب ها

اجتماعي

موسسة الطواريء الطبية

موسسة الطواريء الطبية

زيارة الاربعين الحسيني (ع)

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

السماح لمروحيات الطواريء الايرانية للتنقل بين ايران والعراق خلال زيارة الاربعين الحسيني (ع)

معظم المشاهدات

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

النائب الاول للرئیس الایرانی:

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

قائد الثورة یدعو المفكرین لدراسة واصلاح الوثیقة الاساس للانموذج الاسلامی –الایرانی للتقدم

قائد الثورة یدعو المفكرین لدراسة واصلاح الوثیقة الاساس للانموذج الاسلامی –الایرانی للتقدم

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

الرئیس الایرانی:

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

نائب قائد حرس الثورة الإسلامیة: أمریكا باتت فی عزلة

نائب قائد حرس الثورة الإسلامیة: أمریكا باتت فی عزلة

وزير الامن: القضاء علي 300 خلية ارهابية حتي اليوم

وزير الامن: القضاء علي 300 خلية ارهابية حتي اليوم

أحدث الأخبار

أوزبكستان ترغب في النهوض بتبادلها التجاري مع إيران ليبلغ مليار دولار

أوزبكستان ترغب في النهوض بتبادلها التجاري مع إيران ليبلغ مليار دولار

الرئيس اللبناني ينوه بفتح معبر نصيب بين الاردن و سوريا

الرئيس اللبناني ينوه بفتح معبر نصيب بين الاردن و سوريا

خوشرو: تهديد الدول بات `اداة` سياسة اميركا الخارجية

خوشرو: تهديد الدول بات 'اداة' سياسة اميركا الخارجية

جزيرة كيش تستضيف معرض إنويكس 2018 بمشاركة 31 دولة

جزيرة كيش تستضيف معرض إنويكس 2018 بمشاركة 31 دولة

صالحي: الشعب الإيراني قادر علي الإبداع والتقدم حتي في الظروف الصعبة

صالحي: الشعب الإيراني قادر علي الإبداع والتقدم حتي في الظروف الصعبة

موضوعات مرتبط