السماح لمروحيات الطواريء الايرانية للتنقل بين ايران والعراق خلال زيارة الاربعين الحسيني (ع)

واعلن كوليوند اليوم الاثنين عن التوقيع علي هذه المذكرة مع وزارة الصحة العراقية لتقديم خدمات افضل الي زوار الاربعين الحسيني (ع) وقال ان فريق التدخل السريع للطب والاغائة سيتمكن من دخول العراق عند الحاجه لاعادة المرضي الي البلاد سريعا.

وقال ان التعاون الثنائي بين ايران والعراق لتشكيل مجموعة عمل مشتركة في مجال الصحة والعلاج يعتبر احد بنود هذه المذكرة مؤكدا ان فريقا ايرانيا متخصصا في مجال الصحة ومتخصصون عراقيون سيشرفون علي كيفية تقديم الخدمات العلاجية خلال مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) بصورة مشتركة.

انتهي**2018**س.ر

