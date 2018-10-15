جهانغيري : الحكومة تدأب علي دعم المشاريع العلمية والبحثية في البلاد

طهران / 15 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ان الحكومة تبذل جهدها لتخصيص اعتمادات بهدف تمويل ودعم المشاريع والبرامج البحثية والعلمية في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاعلي للعلوم والابحاث والتكنولوجيا الذي عقد اليوم الاثنين برعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية وعدد من كبار المسؤولين المعنيين.
وحذر جهانغيري من الاضرار الكبيرة الناجمة عن تجاهل المشاريع العلمية والبحثية وعدم تلبية المطالب الاساسية في هذا الخصوص؛ مصرحا انه رغم القيود التي تتعرض لها الحكومة في مجال الميزانية وتقلبات سوق العملة الصعبة ومشاكل الجامعات، لكن الجهود لاتزال متواصلة بهدف توفير ميزانية مناسبة للمشاريع العلمية البحثية واتخاذ اجراءات دقيقة بهدف معالجة المعضلات التي تواجه الجامعات.
وحضر اجتماع المجلس الاعلي للعلوم والابحاث والتكنولوجيا اليوم وزراء العلوم والابحاث والتكنولوجيا، والتربية والتعليم، والطاقة، والدفاع واسناد القوات المسلحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الي جانب رؤساء مراكز الدراسات العلمية والادب الفارسي والعلوم الطبية، وايضا رئيس الجامعة الاسلامية الحرة.
انتهي ** ح ع



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جهانغيري : الحكومة تدأب علي دعم المشاريع العلمية والبحثية في البلاد

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