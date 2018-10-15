عالم ایرانی شاب یؤلف كتابا مرجعیا دولیا فی مجال الطب النووی

بوشهر / 15 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا – اعلن العالم الایرانی الشاب 'البروفیسور مجید اسدی' عن اصدار كتابه المرجعی الدولی فی مجال الطب النووی بعنوان 'اسس الطب النووی' (Clinical Nucllear Medical).

وفی تصریح للصحفیین الیوم الاثنین، قال البروفیسور اسدی الذی یشغل عضویة مركز دراسات العلوم الطبیة فی ایران وایضا عضویة المجلس الاعلي لوحدة القلب والشرایین الامریكیة النوویة، قال ان تألیف كتابه المرجعی فی مجال الطب النووی استغرق 7 اعوام.
ولفت الي ان مراحل اصدار وتوزیع الكتاب انجزت من خلال التعاون مع 'دار سبرینجر للنشر' والذی تصدر عنه صحفیة 'Springer' الدولیة فی النمسا.
واوضح انه وفقا لمذكرة التفاهم التی وقعت العام المالی مع دار سبرینجر للنشر فقد تمت مراحل نشر وتزیع الكتاب علي الصعید الدولی.
واكد العالم النووی الایرانی، ان كتابه بعنوان 'اسس الطب النووی' یعد بمثابة اوسع الاصدارات المرجعیة التخصصیة فی مجال الطب النووی والفروع ذات الصلة؛ مبینا ان الكتاب یحتوی علي 9 فصول و133 فرعا و834 صفحة.
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عالم ایرانی شاب یؤلف كتابا مرجعیا دولیا فی مجال الطب النووی

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