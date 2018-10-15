سياسة أميركا الأحادية في الإنسحاب من الإتفاق النووي ستبوء بالفشل

وأشار رحيم صفوي اليوم الإثنين خلال الإجتماع السابع للقادة ورفاق السلاح في محافظة إصفهان (وسط)، الي السياسات الإقتصادية والدولية للرئيس الأميركي قائلا ان أميركا ودول الغرب ستواجه ثلاث قضايا كبري يطلق عليها 'الهوات أي الفجوات الجيوستراتيجية والجيواقتصادية والجيوثقافية'.

وفي معرض تبيينه الهوة الجيو ثقافية (الثقافية والحضارية)الموجودة بين أميركا والغرب والعالم الإسلامي قال 'بات الأميركان يواجهون مشكلة كبري ذات أبعاد ثقافية وحضارية وقد بدأت هذه المشكلة بالتزامن مع إنتصار الثورة الإسلامية والدفاع المقدس'.

وتابع اللواء رحيم صفوي، ان أميركا والدول الغربية علمت جيدا بأن الإسلام الذي تقدمه السعودية وفكر الفرقة الوهابية التي تعد فرقة سياسية ضالة و خارجة عن المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والشيعية لايمكن أن يكون أنموذجا للشعوب الإسلامية.

واوضح ان الرؤية والمواقف السياسية الوحيدة التي كانت طيلة الاعوام ال40 الماضية وستبقي مصدر الهام مليار و 650 مليون مسلم كانت رؤية وافكار الإمام الخميني (رض) وسماحة قائد الثورة الإسلامية حيال أميركا والكيان الصهيوني وان الثورة الإسلامية والإسلام المحمدي الحنيف هما قلب العالم الإسلامي ونواة الصحوة السياسية لشعوب 57 دولة إسلامية وملايين المسلمين من مختلف البلدان.

وأردف، ان الخلافات الجيوستراتيجية الأميركية مع سوريا ومنافساتها الجيو اقتصادية مع الصين والإتحاد الأوروبي أي بعض الدول الأخري بما في ذلك كوريا الشمالية ضد الأحادية الأميركية تشكل فرصة جيدة للاتحاد ضد سياساتها الاحادية.

وتابع قائلا، من الضروري بمكان ان تكون نظرة الجمهورية الإسلامية الي الشرق والنهوض بعلاقاتها الإقتصادية والسياسية مع القوي الآسيوية بما في ذلك روسيا والهند والصين وأن تتخذ خطوات تطبيقية للتواجد الدائم في منظمة شانغهاي للتعاون.

وأكد رحيم صفوي ضرورة إيلاء المزيد من الإهتمام من قبل الجمهورية الإسلامية الي موضوع تنشيط دبلوماسيتها الدفاعية والاقتصادية مع دول الجوار الـ15 بوصفها فرصة قيمة في زمننا الراهن .

إنتهي**أ م د**س.ر

