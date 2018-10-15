تخصيص 3 مقرات للشرطة في المناطق الحدودية مع العراق

واكد العميد ساجدي نيا في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، ان الشرطة وقوّات الامن الداخلي كرّست قصاري جهدها لضمان امن الزوار عند منافذ مهران وجذابة وشلمجة الحدودية.

وتابع قائلا، ان قوات الامن الداخلي بدأت اجراءاتها منذ شهر بهدف تيسير الظروف وتأمين طريق هؤلاء الزوار.

واشار القائد العسكري الايراني الي ان قوات حرس الحدود الايرانية تموقعت في المناطق الحدودية المشتركة مع العراق وهي علي اتم الجاهزية لتأمين الحدود وحماية زوار الاربعين.

واكد العميد ساجدي نيا علي الزوار بضرورة تقديم كافة المستندات المطلوبة منهم، بما يشمل جوازات السفر وتاشيرات الدخول، في المعابر الحدودية مع العراق.

كما اشار الي تخصيص مواقف سيارات للزوار الذين يتجهون بسياراتهم الخاصة الي المناطق الحدودية الثلاث.

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