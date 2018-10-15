قيادة الفرات الأوسط تعلن الخطة الامنية الخاصة بزيارة الاربعين

ونقل بيان لمديرية شرطة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، عن قائد عمليات الفرات الاوسط الفريق الركن قيس المحمداوي قوله خلال حضوره المؤتمر، ان 'الاجهزة الامنية جاهزة لتطبيق خطة زيارة الاربعين المليونية وستصل تعزيزات من الاجهزة الامنية والجيش لان المحافظة يدخلها ثلثي عدد الزائرين وهذه زيارة عالمية'.

من جانبه قال قائد شرطة النجف اللواء علاء غريب الزبيدي، ان 'النجف تستقبل الزوار من كل دول العالم والحشود المليونية ستدخل المحافظة من المحافظات الجنوبية والوسطي فضلا عن الزوار القادمين عبر مطار النجف الاشرف الدولي'.

وأضاف البيان 'وضعنا خطة لحماية كافة المواكب الحسينية والزائرين في جميع انحاء المحافظة وتم خلال المؤتمر الامني التباحث بالقطوعات الامنية والاجراءات الاحترازية ونشر كافة القوات الامنية وفق نظام امني لمنع اي خرق او حادث في المحافظة اذ جري تامين ومسح كافة المناطق وتقسيم المحافظة الي قواطع كما تم تخصيص ساحات لوقوف سيارات الزوار'.

ولفت ان 'شرطة محافظة النجف وضعت جميع خدماتها الامنية امام الزائرين والمواكب من اجل حمايتهم من اي عمل اجرامي او ارهابي'.

انتهي ع ص**س.ر

