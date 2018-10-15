الرئيس روحاني: لدينا مشاريع لمواجهة الحروب النفسية والاقتصادية

وخلال إجتماع اقتصادي حضره مجموعة من أساتذة الجامعات المحلية أعرب روحاني عن تفاؤله حيال مستقبل أفضل للبلاد.

ودعا الرئيس الي ضرورة رفع نسبة الأمل لدي المواطنين لإفشال مخططات الأعداء في حربهم النفسية والاقتصادية التي شنّوها ضد البلاد مبشراً بحتمية إنتهاء هذه المرحلة الصعبة وعدم قدرة الولايات المتحدة علي مواصلة نهجها الحالي.

وقال إنّ أصحاب الدخل المحدود يواجهون صعوبة في المعيشة في ظل الظروف الراهنة ويتوجب علي الحكومة العناية والإهتمام بهم.

وقال روحاني إنّ الحكومة لم تستقرض من البنك المركزي ولم تنشر سيولة جديدة رغم ما تعانيه من صعوبات وذلك بغية الحفاظ علي إنضباطها المالي.

و شدّد الرئيس الايراني علي توفير الحكومة السلع الأساسية التي يحتاج اليها البلد والمواطين مهما كانت الظروف أو العقبات.

وطرح خلال الإجتماع عدد من الخبراء الاقتصاديين، بعض الحلول لإخراج البلاد من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها في لقاء استمرت 3 ساعات.

ومن بين هذه الآراء ضرورة تدخُّل الحكومة في مراقبة سوق العملة الصعبة و تسريعها عملية النمو الاقتصادي وتحكمها بتداعيات وافرازات المشاكل الاقتصادية التي تستهدف المنتج والمستهلك إضافة الي تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي و ضرورة وجود مركز قيادي يتابع شؤون مواجهة الحظر.

انتهي** ع ج**س.ر

