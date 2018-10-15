اكثر من 9 الاف موكب حسيني في كربلاء المقدسة يقدمون الخدمات لزوار الاربعين

بغداد/15 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، تسجيل الآلاف من المواكب الحسينية بجهود استثنائية متواصلة ليلاً ونهاراً مع اقتراب زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام ذروتها.

وذكر بيان لشرطة كربلاء المقدسة،اليوم الاثنين ، انه 'يواصل قسم المواكب الحسينية في شرطة المحافظة، بشكل مستمر تسجيل الاف المواكب الحسينية من داخل وخارج كربلاء المقدسة بهدف تنطيمها واكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكل موكب'.
وأضاف البيان 'بلغ عدد المواكب التي تم تسجيلها لغاية الآن تسعة آلاف موكب حسيني داخل وخارج مركز المدينة وعلي محاور مدينة كربلاء المقدسة وسيتم إغلاق التسجيل في يوم العاشر مِن شهر صفر'.
وأشار الي 'وجود تنسيق عالٍ المستوي مع قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العتبة الحسينية المقدسة وتم عقد اجتماعات ولقاءات موسعة مع الدوائر الخدمية والحكومة المحلية بهدف تنظيم المواكب والهيئات الحسينية بالشكل الأمثل'.
واوضحت قيادة شرطة كربلاء في بيانها، انه 'تم إصدار تعليمات بالتنسيق مع قيادة العمليات والحكومة المحلية من أهمها عدم قطع الأشجار وعدم الجزر العشوائي وعدم نصب المواكب في الحدائق والممتلكات العامة وعدم التجاوز عليها'.
ولفت، ان 'هناك تعاون مستمر مع اصحاب المواكب الحسينية كوّن الجميع يسعي الي تقديم الخدمات للزائرين والحفاظ علي الأمن والإبلاغ عن المشبوهين والمندسين والخارجين عن القانون كوّن زيارة الأربعين العالمية تحتاج الي تكاتف كبير بين الجميع من اجل نجاحها'.
انتهي ع ص**س.ر



برچسب ها

سياسي

العراق

مواكب كربلاء

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

اكثر من 9 الاف موكب حسيني في كربلاء المقدسة يقدمون الخدمات لزوار الاربعين

معظم المشاهدات

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

النائب الاول للرئیس الایرانی:

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

قائد الثورة یدعو المفكرین لدراسة واصلاح الوثیقة الاساس للانموذج الاسلامی –الایرانی للتقدم

قائد الثورة یدعو المفكرین لدراسة واصلاح الوثیقة الاساس للانموذج الاسلامی –الایرانی للتقدم

نائب قائد حرس الثورة الإسلامیة: أمریكا باتت فی عزلة

نائب قائد حرس الثورة الإسلامیة: أمریكا باتت فی عزلة

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

الرئیس الایرانی:

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

وزير الامن: القضاء علي 300 خلية ارهابية حتي اليوم

وزير الامن: القضاء علي 300 خلية ارهابية حتي اليوم

أحدث الأخبار

تخصيص 3 مقرات للشرطة في المناطق الحدودية مع العراق

قائد امني :

تخصيص 3 مقرات للشرطة في المناطق الحدودية مع العراق

قيادة الفرات الأوسط تعلن الخطة الامنية الخاصة بزيارة الاربعين

قيادة الفرات الأوسط تعلن الخطة الامنية الخاصة بزيارة الاربعين

الرئيس روحاني: لدينا مشاريع لمواجهة الحروب النفسية والاقتصادية

الرئيس روحاني: لدينا مشاريع لمواجهة الحروب النفسية والاقتصادية

اكثر من 9 الاف موكب حسيني في كربلاء المقدسة يقدمون الخدمات لزوار الاربعين

اكثر من 9 الاف موكب حسيني في كربلاء المقدسة يقدمون الخدمات لزوار الاربعين

IFPRI: العراق بين الدول الأكثر جوعاً في العالم

IFPRI: العراق بين الدول الأكثر جوعاً في العالم

موضوعات مرتبط