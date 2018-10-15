اكثر من 9 الاف موكب حسيني في كربلاء المقدسة يقدمون الخدمات لزوار الاربعين

وذكر بيان لشرطة كربلاء المقدسة،اليوم الاثنين ، انه 'يواصل قسم المواكب الحسينية في شرطة المحافظة، بشكل مستمر تسجيل الاف المواكب الحسينية من داخل وخارج كربلاء المقدسة بهدف تنطيمها واكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكل موكب'.

وأضاف البيان 'بلغ عدد المواكب التي تم تسجيلها لغاية الآن تسعة آلاف موكب حسيني داخل وخارج مركز المدينة وعلي محاور مدينة كربلاء المقدسة وسيتم إغلاق التسجيل في يوم العاشر مِن شهر صفر'.

وأشار الي 'وجود تنسيق عالٍ المستوي مع قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العتبة الحسينية المقدسة وتم عقد اجتماعات ولقاءات موسعة مع الدوائر الخدمية والحكومة المحلية بهدف تنظيم المواكب والهيئات الحسينية بالشكل الأمثل'.

واوضحت قيادة شرطة كربلاء في بيانها، انه 'تم إصدار تعليمات بالتنسيق مع قيادة العمليات والحكومة المحلية من أهمها عدم قطع الأشجار وعدم الجزر العشوائي وعدم نصب المواكب في الحدائق والممتلكات العامة وعدم التجاوز عليها'.

ولفت، ان 'هناك تعاون مستمر مع اصحاب المواكب الحسينية كوّن الجميع يسعي الي تقديم الخدمات للزائرين والحفاظ علي الأمن والإبلاغ عن المشبوهين والمندسين والخارجين عن القانون كوّن زيارة الأربعين العالمية تحتاج الي تكاتف كبير بين الجميع من اجل نجاحها'.

انتهي ع ص**س.ر

