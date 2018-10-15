IFPRI: العراق بين الدول الأكثر جوعاً في العالم

وكشف المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، بعد اصداره مؤشر الجوع العالمي لعام 2018، الذي يقيس الجوع والافتقار إلي الطعام وفقًا لعدة معايير، وتضمن المؤشر 119 دولة معظمهم من دول العالم الثالث والدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ودول شرق أوروبا، وكان اليمن الأكثر جوعًا عربيًا.

ويُعرف الجوع وفقًا لمنظمة الصحة والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة (فاو)، علي أنه الحرمان من الطعام وسوء التغذية، الذي يجعل الفرد لا يستطيع الحصول علي 1800 سعرة حرارية، حدًا أدني يوميًا لحياة صحية ومُنتجة.

ويعتمد ترتيب الدولة محل الدراسة في المؤشر، علي حساب النسبة الإجمالية المتوسطة للمعايير سالفة الذكر من صفر إلي 100، وكلما ارتفعت النسبة المئوية التي حصلت عليها الدولة محل الدراسة، دلّ ذلك علي ارتفاع نسبة الجوع فيها (لتحصل علي ترتيب متدنِّ في المؤشر)، والعكس صحيح؛ فكلما انخفضت النسبة المئوية التي تحصل عليها الدولة محل الدراسة لتقترب من الصفر، دلّ ذلك علي تقلص نسبة الجوع فيها (لتحصل الدولة علي ترتيب مرتفع في المؤشر).

وشمل مؤشر الجوع العالمي 15 دولة عربية بينها العراق من أصل 22 دولة عربية، ولم يختلف ترتيب الدول العربية كثيرًا فيما بينها عمّا كانت في مؤشر عام 2017، وكانت الكويت الدولة العربية الأقل جوعًا، بنسبة إجمالية متوسطة بلغت أقل من 5%.

وفي المقابل، كان اليمن (المركز رقم 117 عالميًّا) أكثر الدول العربية جوعًا بحصولها علي نسبة إجمالية متوسطة بلغت 39.7% بفارق ضئيل عن السودان (المركز رقم 112 عالميًّا)، ثاني أكثر الدول العربية جوعًا، بحصوله علي نسبة إجمالية متوسطة بلغت 34.8%. فيما كانت دولة جزر القمر (المركز رقم 101 عالميًّا) ثالث أكثر الدول العربية جوعًا بحصولها علي نسبة إجمالية متوسطة بلغت 30.8%.

وحلّت 15 دولة في مقدمة الترتيب بالمؤشر، لتكون الأقل جوعًا، بحصولهم جميعًا علي نسبة إجمالية متوسطة قلّت عن 5%، بينهم دولة عربية خليجية وحيدة، وهي: الكويت، بالإضافة إلي دولة أخري من منطقة الشرق الأوسط، وهي تركيا.

ومن بين قائمة الدول الخمس عشرة الأقل جوعًا في المؤشر، سيطرت قارة أوروبا علي الدول الأقل جوعًا في المؤشر، بوجود تسع دول أوروبية، ذلك بالإضافة إلي أربع دول من منطقة الأمريكتين، وهم: تشيلي وأوروجواي، وكوستاريكا، وكوبا ودولتين من قارة آسيا، وهم: تركيا والكويت.

وفي المقابل، سيطرت القارة الأفريقية علي ترتيب الدول العشر الأكثر جوعًا في العالم، بوجود سبع دول أفريقية في القائمة، ذلك بالإضافة إلي دولتين من قارة آسيا، هما: اليمن، وتيمور الشرقية، ودولة في منطقة الأمريكتين، وهي: هايتي وضمّت قائمة الأكثر جوعًا أيضًا دولتين عربيتين، هما: السودان، اليمن أصبحت أكثر جوعًا، بثلاث مراكز عن مؤشر العام الماضي.

انتهي ع ص**س.ر

