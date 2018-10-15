مشاركة 70 دولة في المهرجان الدولي الخامس عشر لأفلام المقاومة

و وصف كاوه هذه الأفلام الوثائقية بأنها قيّمة فنيّاً وتصميماً، تطرّقت الي قضايا كتنظيم داعش المشؤوم والكيان الصهيوني الظالم والنظام السعودي .

ورأي كاوه بأنّ الهدف من هذه الأفلام الوثائقية هو رفع مستوي الوعي لدي الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي.

وركزت بعض الأعمال الوثائقية المرسلة الي المهرجان علي الظلم الذي لَحِق بالمواطنين الأصليين للأراضي الأمريكية والهنود الحمر فضلاً عن إهتمام البعض منها بقضية المقاومة وانتقاد السياسات المحلية والدولية خاصة تلك التي تنتهجها الولايات المتحدة.

يُذكر بأنّ المهرجان الدولي الخامس عشر لأفلام المقاومة سيُقام في طهران من 26 حتي 30 نوفمبر 2018.

انتهي** ع ج**س.ر

