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مشاركة 70 دولة في المهرجان الدولي الخامس عشر لأفلام المقاومة

طهران/15 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال عضو المجلس التنفيذي للمهرجان الدولي الخامس عشر لأفلام المقاومة «إحسان كاوه» اليوم الإثنين إنّ الأعمال الوثائقية المرسلة الي المهرجان في دورته الثامنة عشرة كانت متميزة جميعها بحيث كان من الصعب إختيار الأفضل من بينها والتي وصلت الأمانة العامة من 70 دولة.

و وصف كاوه هذه الأفلام الوثائقية بأنها قيّمة فنيّاً وتصميماً، تطرّقت الي قضايا كتنظيم داعش المشؤوم والكيان الصهيوني الظالم والنظام السعودي .
ورأي كاوه بأنّ الهدف من هذه الأفلام الوثائقية هو رفع مستوي الوعي لدي الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي.
وركزت بعض الأعمال الوثائقية المرسلة الي المهرجان علي الظلم الذي لَحِق بالمواطنين الأصليين للأراضي الأمريكية والهنود الحمر فضلاً عن إهتمام البعض منها بقضية المقاومة وانتقاد السياسات المحلية والدولية خاصة تلك التي تنتهجها الولايات المتحدة.
يُذكر بأنّ المهرجان الدولي الخامس عشر لأفلام المقاومة سيُقام في طهران من 26 حتي 30 نوفمبر 2018.
انتهي** ع ج**س.ر



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احسان كاوه

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مشاركة 70 دولة في المهرجان الدولي الخامس عشر لأفلام المقاومة

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