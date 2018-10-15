فتح أبواب صحن السيدة فاطمة الزهراء (ع) أمام الزوار

وسيحضر حفل الإفتتاح رئيس مركز إعادة إعمار العتبات المقدسة «حسن بلارك» يرافقه عدد من مسؤولي المركز ليكون هذا المكان المقدس موطناً ومزاراً للمليونية المنحدرة الي النجف الأشرف بمناسبة ذكري أربعين الإمام الحسين(ع).

وأكّد رئيس لجنة الإسكان والمؤن التابعة لمدينة النجف الأشرف علي رضا فداكار علي وجود كمية كافية من الأطعمة والمؤن وأماكن السكن لخدمة الزوار بفضل المواكب العراقية والايرانية المستقرة هناك.

يُذكر بأنّ صحن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام الواقع في حرم الإمام علي (ع) يُعتبر أكبر مشروع إنمائي قامت به ايران خارج البلاد يتكون قسم الزوار فيه من أربعة طوابق بمساحة الف متر مربع ويتكون القسم الآخر فيه من خمسة طوابق بمساحة 12 الف متر مربع.

انتهي** ع ج**س.ر

