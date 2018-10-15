علي أعتاب ذكري أربعين الإمام الحسين(ع)

فتح أبواب صحن السيدة فاطمة الزهراء (ع) أمام الزوار

طهران/15 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – أعلن قسم العلاقات العامة التابع لمركز إعادة إعمار العتبات المقدسة اليوم الإثنين عن فتح أبواب صحن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام في مدينة النجف الأشرف أمام زوار الأربعين إعتباراً من الغد.

وسيحضر حفل الإفتتاح رئيس مركز إعادة إعمار العتبات المقدسة «حسن بلارك» يرافقه عدد من مسؤولي المركز ليكون هذا المكان المقدس موطناً ومزاراً للمليونية المنحدرة الي النجف الأشرف بمناسبة ذكري أربعين الإمام الحسين(ع).
وأكّد رئيس لجنة الإسكان والمؤن التابعة لمدينة النجف الأشرف علي رضا فداكار علي وجود كمية كافية من الأطعمة والمؤن وأماكن السكن لخدمة الزوار بفضل المواكب العراقية والايرانية المستقرة هناك.
يُذكر بأنّ صحن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام الواقع في حرم الإمام علي (ع) يُعتبر أكبر مشروع إنمائي قامت به ايران خارج البلاد يتكون قسم الزوار فيه من أربعة طوابق بمساحة الف متر مربع ويتكون القسم الآخر فيه من خمسة طوابق بمساحة 12 الف متر مربع.
انتهي** ع ج**س.ر



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فتح أبواب صحن السيدة فاطمة الزهراء (ع) أمام الزوار

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