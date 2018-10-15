الفلسطينيون يحيون الذكري السابعة لصفقة وفاء الاحرار

ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية و اللافتات التي تحمل شعارات تطالب بصفقة وفاء احرار جديدة كما رفعوا صورا بعض الاسري المعتقلين داخل سجون الاحتلال الصهيوني .

واستطاعت المقاومة الفلسطينية في صفقة وفاء الأحرار بالعام ألفين وأحد عشر الأفراج عن 1027 معتقلا فلسطينيا، مقابل الجندي الصهيوني ' جلعاد شاليط ' .

من جانبه توقع اسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الاسلامية أن يكون موعد الحرية لتنفيذ صفقة تبادل اسري جديدة قريب جدا.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية لديها مخزون قادر علي ارغام الاحتلال الصهيوني للاستجابة لشروطها ومطالبها لتبيض سجونه من الاسري الفلسطينيين .

وأضاف ' لا مجال للمراوغة وعلي الاحتلال أن يفهم أنه سيأتيك يوم تجبر فيه للاستجابة لشروط ومطالب الأسري ومطالب المقاومة .. ونحن علي موعد لصفقة وفاء الاحرار 2 '

وأوضح رضوان أن ملف الأسري مستقل ولا علاقة له بملفات أخري كموضوع كسر الحصار مؤكدا ان حركته لن تضع اطلاق سراج الجنود الصهاينة مقابل فك الحصار عن غزة .

وتابع حديثه ' رفع الحصار الصهيوني المفروض منذ اثني عشر عاما هو حق أساسي للشعب الفلسطيني لأنه يعد جريمة حرب ضد الانسانية '



*معادلة جديدة

وقال الأسير المبعد من بيت لحم الي قطاع غزة اياد أبو فنون أحد المحررين من صفقة الأحرار والذي حكم عليه عشرون عاما بالسجن وامضي منها تسعة اعوام ان صفقة وفاء الأحرار كسرت الحواجز التي كانت مغلقة وفتحت الأبواب لصفقة تبادل اسري جديدة تكسر انف المحتل من جديد .

ويعتقد ابو فنون أن صفقة تبادل اسري جديدة ستكون سهلة وأسرع علي غرار الأولي لأن الاحتلال يدرك أنه لا يمكن ان تحل قضية جنوده الاسري لدي المقاومة الا عبر صفقة جديدة .

وأضاف ' المقاومة تمتلك أوراق قوة ضاغطة ستجبر العدو كما أجبرته في المرة الأولي ولن يستطيع الاحتلال أن يفرج عن أظفر جندي واحد في غزة قبل أن يدفع الثمن '

وأوضح أبو فنون انه لا حلول انسانية بغزة مقابل الافراج عن الجنود الصهاينة ، مشددا علي ' لو هدمت غزة فوق رؤوسنا عشرات المرات الجنود برا اللعبة ' .



*لجان المقاومة

من جانبه , أكد محمد بريم المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية ان المقاومة الفلسطينية تصر علي عهدها التي اطلقته لأسراها في داخل سجون الاحتلال الصهيوني أنه لن يكون هناك افراج عن الجنود الصهاينة الا بمقابل تبيض السجون من الاسري الفلسطينيين .

وقال أن القاعدة التي تعتمد عليها المقاومة اليوم باتت واضحة ولا مجال للنقاش مع العدو الصهيوني حول أي موضوع انساني مقابل الاسري الجنود التي تأسرهم المقاومة الفلسطينية .

وأوضح أن المقاومة تمتلك أوراق قوة يؤهلها لاخراج جميع الأسري الفلسطينيين من سجون الاحتلال ولديها من الخيرة والعناد لتقود صفقة وفاء احرار ثانية مشرفة ويفتخر بها الشعب الفلسطيني .

وبين أن صفقة وفاء الأحرار الأولي نموذج حي يشهد له العالم بأكمله علي ان المقاومة أرغمت المحتل الصهيوني علي الاستجابة لمطالبها والافراج عن أسراها .

وأضاف ' لا ترهبنا تهديدات الاحتلال لوقف مطالبنا وحقوقنا الفلسطينية و نعتبر أي عدوان علي ابناء شعبنا سيقابل بكل عزيمة وثبات وما نمتلكه من وسائل هي مدخرة بالأساس في الدفاع عن ابناء الشعب الفلسطيني وسيري منا عدونا ما لا يمكن أن يتخيله ' .

وبحسب أخر الاحصائيات الفلسطينية الرسمية ، لا زال الاحتلال الصهيوني يعتقل في سجونه نحو 6500 معتقل فلسطيني غالبيتهم من سكان الضفة الغربية ، وتفرض مصلحة سجون الاحتلال مزيد من القيود والاجراءات المشددة التي تزيد من معاناة الأسري الفلسطينيين .

وفقد الكيان الصهيوني أربعة من جنوده خلال الحرب الاخيرة علي قطاع غزة في العام الفين واربعة عشر حيث تصر المقاومة الفلسطينية علي اطلاق سراح 54 اسير اعادت اسرائيل اعتقالهم قبل البدء بمفاوضات جديدة حول الاسري.

انتهي**387**س.ر

