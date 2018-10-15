السفير الايطالي:نرغب في تعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران

وخلال حفل افتتاح مبني غرفة التجارة المشتركة بين البلدين والتي شارك فيها غلام حسين شافعي رئيس الغرفة التجارية الايرانية أضاف كنتشاتوري بأنّ الفترة الراهنة بالنسبة للشركات الاوروبية تُعتبَر فترة انتظار مصرحاً بأنّ الجميع هنا يتنظر ما ستشهده العلاقات الاقتصادية الايرانية الاوروبية بعد الرابع من نوفمبر 2018.

وصرّح السفير الايطالي بأنّ الشركات الايطالية رغم هذا الانتظار خططت للمستقبل التجاري مع ايران بمساعدة غرفتي ايران وايطاليا التجاريتين وذلك استعداداً لما ستؤول اليه الحالة بعد الرابع من نوفمبر هذا العام.

وأعرب السفير الايطالي لدي طهران عن أمل الإتحاد الاوروبي في أن تتابع ايران قبل كل شئ قضيتين وتحسم أمرهما قبل الرابع من نوفمبر وهما قضية الإتفاق النووي ومواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و الثانية تحديد مصير تعديل معايير المصارف الايرانية لتكون وفق المعايير الدولية فضلاً عن المصادقة علي FTAF.

وفي الإجتماع قال رئيس غرفة التجارة الايرانية غلام حسين شفيعي إنّ دونالد ترامب هو الذي إنسحب من الإتفاق النووي كانسحابه من المعاهدات الدولية الاُخري التي قلّلت من فاعلية الآليات الدولية وقلّلت من شأن قرارات مجلس الأمن.

وأشاد شافعي بموقف الإتحاد الاوروبي تجاه الإجراء الأمريكي وبذله مساعيَ للحفاظ علي الإتفاق النووي مشيراً الي التوجّه الايراني القائم علي الوفاء بالعهد.

كما لفت رئيس غرفة التجارة الايرانية الي المفاوضات التي أجرتها البلاد مع الإتحاد الاوروبي لتسوية ملف الحظر خاصة القضايا ذات الصلة بالعمل المصرفي وبيع النفط.

انتهي** ع ج**س.ر

