وزير الخارجية السوري: سنستعيد شرق الفرات

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، ان المعلم قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في دمشق اليوم: “إن زيارة الوزير الجعفري تأتي في ظروف مهمة للغاية فالبلدان بدأا يتلمسان حلاوة النصر علي الإرهاب الذي استهدف البلدين لكن صمود شعبيهما والتفافهما حول قواتهما المسلحة أدي إلي تحقيق النصر علي الإرهاب والذي سيكون مفيدا للعالم أجمع”.

وأضاف المعلم: “تخيلوا لو أن تنظيمي (داعش) و (جبهة النصرة) الإرهابيين انتصرا في العراق وسورية ماذا يمكن أن يحدث لأوروبا وللدول العربية وللعالم كله”.

وأكد المعلم أن إدلب كأي منطقة في سورية ستعود حتماً إلي سيادة الدولة السورية وإذا لم يتم تنفيذ الاتفاق حولها سيكون لدي الدولة السورية خيارات أخري فقواتنا المسلحة جاهزة في محيط إدلب لاستئصال تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي المدرج علي لائحة مجلس الأمن الدولي للكيانات الإرهابية من آخر معاقله في سورية.

وأشار المعلم إلي أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بذريعة محاربة الإرهاب دمر مدينة الرقة بالكامل وقتل الآلاف من شعبها بالغارات ونقل عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بقوافل محمية بالطيران الأمريكي إلي شرق دير الزور وقرب الحدود مع العراق مؤكدا أن الولايات المتحدة تحارب كل شيء في سورية إلا “داعش” بل هي تحمي عناصر التنظيم وتستثمر بإرهابه لإطالة أمد الأزمة وتهديد مصالح سورية والعراق.

وردا علي سؤال حول تسلم سورية منظومة إس 300 الصاروخية من روسيا شدد المعلم علي أنه من حق سورية بأن تكون أكثر أمنا تجاه اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي وغيره لافتا إلي أن إس 300 سلاح دفاعي وليس هجوميا وعندما نقول إننا نصبح أكثر أمنا بوجود هذا السلاح الردعي فهذا يؤدي إلي أمن واستقرار أكثر في المنطقة.

وشدد المعلم علي أن الشعب السوري ناضل طيلة سبع سنوات ونصف السنة من منطلق الحرص علي قراره الوطني المستقل لافتا إلي أن مصالح سورية يقررها دائما القرار الوطني المستقل النابع من الشعب والذي تتبناه القيادة لذلك نحن نستشير الأصدقاء والحلفاء ونتعاون وننسق معهم لكن في نهاية المطاف القرار سوري سوري.

وأكد المعلم أن سورية ثابتة في مواقفها السياسية ومستمرة في محاربة الإرهاب وهي لم تتغير في حين توصل الآخرون ممن راهنوا علي إسقاط الدولة إلي نتيجة مفادها فشل رهاناتهم وهم يعيدون اليوم النظر في سلوكهم وهناك من بقي صامتا ووجد الشجاعة بأن يتحدث الآن والبعض ممن دعم سورية لأنها صاحبة حق شعر بأن موقفه كان موقفا عادلا وقال: “نحن نمد أيدينا للجميع من باب الثقة بالنفس.. فنحن نعيش الآن ثمار بدء الانتصار ولا أستطيع أن أقول انتصارا كاملا حتي تستعيد سورية كل أراضيها في إدلب وفي شمال حلب وشرق الفرات”.

من جهته شدد وزير الخارجية العراقي علي أن العلاقات العراقية السورية تاريخية وصلبة وقوية وستبقي كذلك وقال إن “سورية تخطت الكثير من الأزمات التي تعرضت لها وصمدت في وجه الإرهاب وحليفها النصر في وجه كل المؤامرات” مؤكدا أن أحدا لا يستطيع تهميشها لدورها المحوري في المنطقة.

وأوضح الجعفري أن العراق يقدر مواقف سورية الداعمة له ولن يسمح بأي تدخل خارجي في علاقته الاستراتيجية معها مضيفا إن التنسيق مستمر بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في مجال الأمن المائي فمن حقهما الاستثمار الأمثل لمواردهما المائية.

وبين الجعفري أن إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين جاء بسبب ظروف استثنائية جراء الإرهاب وستفتح قريبا لما فيها من خير للشعبين العراقي والسوري لافتا إلي أن العراق حقق النصر علي الإرهاب لكنه حذر دوما لخطورته التي تهدد العالم بأسره.

وشدد الجعفري علي أن السيادة العراقية خط أحمر ومن غير المسموح لأي طرف المساس بها مشيرا إلي أن العراق يرفض رفضا قاطعا محاولات عدد من الدول تزويد بعض الأطراف بالسلاح لزعزعة استقراره أو استقرار أي دولة في العالم محذرا إياها من ارتداد سياساتها هذه عليها.

إنتهي**أ م د**س.ر

