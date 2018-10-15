برلماني عراقي يتهم اميركا برسم خارطة انتشار داعش في العراق

بغداد/15 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-اتهم عضو في مجلس النواب العراقي، الولايات المتحدة الاميركية بالعمل علي رسم وصياغة خرائط لاعادة انتشار تنظيم داعش الارهابي في العراق، بعدما تم هزيمته ودحره من قبل العراقيين.

وأكد النائب عباس باير، في تصريح صحفي، 'ان جميع المخططات الأميركية داخل العراق باءت بالفشل، وان واشنطن تعمل حاليا علي رسم خارطة انتشار تنظيم داعش، الذي ماتزال القوات الأمنية العراقية تلاحق فلوله الهاربة'.
وقال باير في تصريحه، 'إن الأميركيين هم من رسموا خارطة انتشار تنظيم داعش داخل العراق، ومازالت القوات العراقية إلي جانب قوات الحشد الشعبي، تعمل بتنسيق عالي لملاحقة داعش، وهي قادرة علي التصدي لأي تنظيمات إرهابية فيما لو حاولت أميركا اعادتها مجددا'.
واشار النائب المذكور الي 'أن الولايات المتحدة الأميركية لن تنجح في تحقيق مخططاتها بالعراق مرة اخري في ظل وجود قواتنا الامنية والحشد الشعبي'.
الي ذلك، كان عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح حسن سالم، قد كشف عن رسالة وجهتها وكالة الاستخبارات الروسية مؤخرا، تفيد بوجود مساعي أميركية لإدخال عدد من عناصر داعش الإرهابي من سوريا الي العراق لاستهداف زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.
علي صعيد اخر، بدأت كتل برلمانية عراقية، تحركات لتشريع قانون من قبل مجلس النواب، ينهي الوجود العسكري الاميركي في العراق، هذا في وقت ما زالت واشنطن تصر علي استمرار ذلك التواجد بذريعة عدم زوال تهديد تنظيم داعش الارهابي، رغم الرفض السياسي والشعبي العراقي الواسع لذلك التواجد، الذي يعد عاملا اساسيا لاستفحال الارهاب والفوضي الامنية في العراق طيلة الخمسة عشر عاما الماضية.
انتهي ع ص**س.ر



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برلماني عراقي يتهم اميركا برسم خارطة انتشار داعش في العراق

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برلماني عراقي يتهم اميركا برسم خارطة انتشار داعش في العراق

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