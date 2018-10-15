نتنياهو وليبرمان يهددان حماس بـ 'ضربات ضخمة' والجهاز الأمني يتحفظ من عملية واسعة

كما قال وزير الحرب أفيغدور ليبرمان'قبل أن نذهب إلي الحرب، يجب علينا استنفاد جميع الخيارات الأخري ... أعتقد أننا، وخاصة في الأشهر الأخيرة، بذلنا كل جهد، قلبنا كل حجر، ومرحلة ليس لدينا خيار أصبحت من خلفنا'.

أقوال نتنياهو وليبرمان جائت في مستهل جلسة للمجلس الوزاري الصهيوني المصغر حيث عرض الجهاز الأمني موقفه من أن مواجهة واسعة في غزة غير ضرورية. ومع ذلك، في ضوء التصاعد في قطاع غزة، تستعد القيادة الجنوبية للرد بشكل أكثر حدة علي المظاهرات قرب السياج في أيام الجمعة. وقد يقوم الجيش بتوسيع المنطقة العازلة التي يُحظر علي المتظاهرين الدخول إليها، لمنع الفلسطينيين من عبور السياج، كما حدث في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول كبير في الجهاز الأمني لصحيفة هارتس إنه علي ضوء الوضع في قطاع غزة، سيكون من الصعب علي الجيش الصهيوني القيام بعمليات قتالية في قطاع غزة دون يتعرض الكيان الصهيوني لانتقادات دولية ولتجنب مواجهة عسكرية حتي نهاية عام 2019، الموعد المحدد للانتهاء من بناء العائق الحدودي الذي سيحبط الأنفاق الهجومية المتسللة إلي الكيان.

وفقا للمسؤول، فإن الوضع الإنساني في غزة علي وشك الانهيار. وقال إنه أثناء القتال في قطاع غزة، يتأكد الجيش من أن السكان المدنيين لديهم ما يكفي من الضروريات الأساسية وأن السلطات لديها القدرة علي علاج الجرحي. وفي غياب شبكة الأمان هذه، ستؤدي جولة من القتال في غزة إلي إلحاق ضرر شديد بالسكان، وهو ما سيحد من نطاق عمل الجيش الصهيونيي في ضوء الانتقادات الدولية.

ودعم الجهاز الأمني وقف نقل الوقود في أعقاب حادث اختراق الجدار يوم الجمعة، لكن مصادر في الجهاز انتقدت تصريحات ليبرمان، والذي اشترط استمرار نقل الوقود بالهدوء الأمني الكامل. ووفقاً للمؤسسة الأمنية، فإن الوقود ضروري للحفاظ علي الظروف المعيشية الأساسية في قطاع غزة وليس هناك خيار سوي تجديده. في الأيام القادمة، يتوقع من الأطراف التوصل إلي حل وسط بشأن هذه المسألة، من خلال الوسطاء، الأمر الذي سيمكن الأطراف من التوصل إلي تفاهمات دون أن يتسبب في إظهار الطرفين كمن تراجعا.

وتكتب 'يسرائيل هيوم' نقلا عن مصدر شارك في الاجتماع، أن 'رئيس الوزراء عبر عن نفسه اليوم بطريقة لا رجعة فيها.' وأضاف المصدر: 'ستعاني إسرائيل من الاستفزازات التي تقوم بها حماس خلال هذا الأسبوع، لكن الاختبار الكبير سيكون يوم الجمعة '.

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