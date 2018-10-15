لدي استقباله وزیر الخارجیة العراقی؛

الأسد یؤكد علي تعزیز العلاقات التاریخیة السوریة - العراقیة

طهران / 15 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا - اكد الرئیس السوری بشار الأسد علي أهمیة النهوض بالعلاقات التاریخیة السوریة - العراقیة وتعزیزها خصوصا علي المستوي الشعبی.

وجاء ذلك خلال استقبال الاسد، الیوم الاثنین، وزیر الخارجیة العراقی إبراهیم الجعفری والوفد المرافق له؛ حیث جري الحدیث فی آخر التطورات علي الساحتین السوریة والعراقیة والأوضاع الإقلیمیة والدولیة.
وبحسب ما افادت به وكالة سانا السوریة للانباء، فقد أكد الاسد فی هذا اللقاء، أن الانتصارات التی تحققت علي الإرهاب فی سوریة والعراق هی انتصارات مشتركة لأن الساحة فی البلدین واحدة امتزجت فیها دماء الأبطال الذین صنعوا هذه الانتصارات فی كلا البلدین.
واردف الرئیس السوری قائلا، أنه علي الرغم من الظروف الأمنیة التی شهدها البلدان ورغم كل المحاولات الخارجیة لمنع تطویر العلاقات الثنائیة إلا أنه كان هناك دائما تنسیق علي مختلف المستویات وفهم مشترك إزاء ما یحصل فی المنطقة والعالم.
الي ذلك، قال وزیر خارجیة العراقی ان الظروف الإقلیمیة والدولیة تتغیر إیجابیا تجاه ما یحصل فی سوریة والعراق والسبب فی ذلك هو مشروعیة القضیة التی یدافع عنها الشعبان الشقیقان؛ بما یتطلب العمل من أجل تحقیق المزید من الانتصارات وتكریسها لنهوض البلدین والمنطقة عموما.
واعتبر الجعفری أن سوریا التی تمتلك إرثا تاریخیا وحضاریا وبعد اقترابها من تحقیق النصر علي الإرهاب سیكون لها دور فی المنطقة أكثر من أی مرحلة سابقة.
وتم خلال اللقاء، الاتفاق علي تكثیف العمل من أجل فتح المعابر الحدودیة بین البلدین بما یساهم فی توسیع آفاق التعاون بین دمشق وبغداد.
وحضر اللقاء بین الاسد والجعفری، نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة السوری ولید المعلم، والسیدة بثینة شعبان المستشارة السیاسیة والإعلامیة فی رئاسة الجمهوریة الي جانب نائب وزیر الخارجیة والمغتربین فیصل المقداد.
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