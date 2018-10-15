شركات صينية تنشئ مصفاة نفط في مازندران الايرانية

وخلال إجتماعه بالمساعد الإقتصادي والتجاري لمحافظة جيانغشي الصينية يانغ يو أضاف خيريانبور بأنّ الشركات الصينية مستعدة لإستثمار يبلغ ملياري دولار في محافظة مازندران نظراً الي العلاقات الطيبة السياسية والاقتصادية التي تربط البلدين.

ولفت مساعد محافظ مازندران الي وجود فرص متاحة في مجال الإنتاج الزراعي والبني التحتية وسكك الحديد والموانئ والمطارات داعياً الجانب الصيني الي القيام بإستثمارات في هذه القطاعات.

كما أكّد خيريانبور علي وجود فرص للاستثمار السياحي وفرص أمام الصين لدخول سوق انتاج السيارات في محافظة مازندران.

وأعلن القائم بأعمال محافظ جيانغشي «يانغ يو» خلال الاجتماع، عن إستعداد الشركات الصينية خاصة شركات محافظة جيانغشي للإستثمار في ايران ورفع مستوي التبادل التجاري والإستثماري الثنائي الي أعلي مستوي في إطار العلاقات السياسية والاقتصادية.

و وصف يانغ يو ايران بأنها شريك استراتيجية للصين.

علماً بأنّ وفدا تجاريا صينيا يتكون من 7 شخصيات زار محافظة مازندران شمال ايران قادماً من محافظة جيانغشي التي تضم 44 مليون نسمة.

انتهي** ع ج** 1718

