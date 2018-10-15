الإجراءات الأمنية عادية امام السفارة الإيرانية في تركيا

ووفقا لمراسل ارنا اليوم الاثنين، فان الشرطة التركية وبعد تلقي تقرير حول دخول انتحاري الي مبني السفارة الايرانية، قامت بغلق شارع 'طهران' المحاذي للمبني، وبادرت الي تفتيش السفارة.

الا ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية نفي التقارير الواردة حول احتمال استهداف السفارة الايرانية بهجوم انتحاري او اخلاء مبني السفارة.

كما ان السفير الايراني لدي تركيا 'محمد ابراهيم طاهريان فرد' صرح لمراسل 'ارنا' اليوم، أنّ الهجوم الإنتحاري علي السفارة لم يكن الّا تهديداً؛ مؤكداً أنّه لم يُتخذ اجراء خاص والاوضاع تحت السيطرة واعتيادية.

وأوضح السفير طاهريان فرد، أن التهديد كان موجهاً من شخص ادعي انتسابه الي داعش؛ مردفا أن الأمن التركي وعلي خلفية هذا التهديد شدّد من إجراءاته الأمنية في محيط السفارة.

كما نفي السفير الايراني في أنقرة صحة الانباء بشأن إخلاء السفارة من موظفيها و وجود اية قنبلة وسائر الأنباء بهذا الشأن.

انتهي** 2344

