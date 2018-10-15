الإجراءات الأمنية عادية امام السفارة الإيرانية في تركيا

أنقرة/ 15 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - عادت الإجراءات الأمنية أمام سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أنقرة والشوارع المحيطة بها الي وضعها العادي بعد تلقي رسالة حول احتمال وقوع هجوم انتحاري ضد السفارة الايرانية في انقرة.

ووفقا لمراسل ارنا اليوم الاثنين، فان الشرطة التركية وبعد تلقي تقرير حول دخول انتحاري الي مبني السفارة الايرانية، قامت بغلق شارع 'طهران' المحاذي للمبني، وبادرت الي تفتيش السفارة.
الا ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية نفي التقارير الواردة حول احتمال استهداف السفارة الايرانية بهجوم انتحاري او اخلاء مبني السفارة.
كما ان السفير الايراني لدي تركيا 'محمد ابراهيم طاهريان فرد' صرح لمراسل 'ارنا' اليوم، أنّ الهجوم الإنتحاري علي السفارة لم يكن الّا تهديداً؛ مؤكداً أنّه لم يُتخذ اجراء خاص والاوضاع تحت السيطرة واعتيادية.
وأوضح السفير طاهريان فرد، أن التهديد كان موجهاً من شخص ادعي انتسابه الي داعش؛ مردفا أن الأمن التركي وعلي خلفية هذا التهديد شدّد من إجراءاته الأمنية في محيط السفارة.
كما نفي السفير الايراني في أنقرة صحة الانباء بشأن إخلاء السفارة من موظفيها و وجود اية قنبلة وسائر الأنباء بهذا الشأن.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

السفارة الايرانية في انقرة

تهديد بالهجوم

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الإجراءات الأمنية عادية امام السفارة الإيرانية في تركيا

معظم المشاهدات

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

النائب الاول للرئیس الایرانی:

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

قائد الثورة یدعو المفكرین لدراسة واصلاح الوثیقة الاساس للانموذج الاسلامی –الایرانی للتقدم

قائد الثورة یدعو المفكرین لدراسة واصلاح الوثیقة الاساس للانموذج الاسلامی –الایرانی للتقدم

نائب قائد حرس الثورة الإسلامیة: أمریكا باتت فی عزلة

نائب قائد حرس الثورة الإسلامیة: أمریكا باتت فی عزلة

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

الرئیس الایرانی:

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

وزير الامن: القضاء علي 300 خلية ارهابية حتي اليوم

وزير الامن: القضاء علي 300 خلية ارهابية حتي اليوم

أحدث الأخبار

فتح أبواب صحن السيدة فاطمة الزهراء (ع) أمام الزوار

علي أعتاب ذكري أربعين الإمام الحسين(ع)

فتح أبواب صحن السيدة فاطمة الزهراء (ع) أمام الزوار

الفلسطينيون يحيون الذكري السابعة لصفقة وفاء الاحرار

الفلسطينيون يحيون الذكري السابعة لصفقة وفاء الاحرار

السفير الايطالي:نرغب في تعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران

السفير الايطالي:نرغب في تعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران

وزير الخارجية السوري: سنستعيد شرق الفرات

خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره العراقي؛

وزير الخارجية السوري: سنستعيد شرق الفرات

برلماني عراقي يتهم اميركا برسم خارطة انتشار داعش في العراق

برلماني عراقي يتهم اميركا برسم خارطة انتشار داعش في العراق

موضوعات مرتبط