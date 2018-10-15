السماح بدخول السلع الایرانیة العالقة فی منفذ فراه الحدودی

وقال مسجدی فی تصریح لمراسل 'ارنا'، ان 'الاعلان عن السماح بدخول البضائع الایرانیة عبر منفذ فراه الحدودی والذی كان قد صدر قرار باغلاق هذا المنفذ فقط علي السلع الایرانیة كان خطا اعلامیا'؛ وقال انه سیتم السماح بدخول السلع الایرانیة المسجلة قبل تاریخ المنع وذلك بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونیة فی هذا الخصوص.

واكد المسؤول الافغانی ان هذا القرار جاء فقط لضمان مصالح التجار الایرانیین الذین اقدموا قبل تاریخ الاغلاق علي تصدیر بضائعهم التجاریة من ایران الي افغانستان عبر منفذ فراه الحدودی، دون ان یشمل السلع المستوردة الجدیدة.

وكانت السلطات الافغانیة قد اصدرت فی 16 سبتمبر الماضی قرارا ینص علي اغلاق حدود ابونصر فراهی فی محافظة فراه علي 4 فئات من السلع الایرانیة؛ مصرحة ان هذا الاجراء یهدف الي اضفاء الشفافیة علي البني التحتیة لشؤون الجمارك وحمایة المصالح الوطنیة والحؤول دون اهدار العائدات الجمركیة فی هذا البلد.

انتهي ** ح ع

