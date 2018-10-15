مسؤول افغانی :

السماح بدخول السلع الایرانیة العالقة فی منفذ فراه الحدودی

كابول / 15 تشرین الاول / اكتوبر / ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة المالیة الافغانیة 'شمروز مسجدی' ان البضائع المستوردة للتجار الایرانیین العالقة خلف حدود 'ابونصر فراهی' فی محافظة 'فراه' والتی كانت قد سجّلت قبل تاریخ المنع، سیتم السماح بدخولها فی نهایة العام المالی الافغانی.

وقال مسجدی فی تصریح لمراسل 'ارنا'، ان 'الاعلان عن السماح بدخول البضائع الایرانیة عبر منفذ فراه الحدودی والذی كان قد صدر قرار باغلاق هذا المنفذ فقط علي السلع الایرانیة كان خطا اعلامیا'؛ وقال انه سیتم السماح بدخول السلع الایرانیة المسجلة قبل تاریخ المنع وذلك بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونیة فی هذا الخصوص.
واكد المسؤول الافغانی ان هذا القرار جاء فقط لضمان مصالح التجار الایرانیین الذین اقدموا قبل تاریخ الاغلاق علي تصدیر بضائعهم التجاریة من ایران الي افغانستان عبر منفذ فراه الحدودی، دون ان یشمل السلع المستوردة الجدیدة.
وكانت السلطات الافغانیة قد اصدرت فی 16 سبتمبر الماضی قرارا ینص علي اغلاق حدود ابونصر فراهی فی محافظة فراه علي 4 فئات من السلع الایرانیة؛ مصرحة ان هذا الاجراء یهدف الي اضفاء الشفافیة علي البني التحتیة لشؤون الجمارك وحمایة المصالح الوطنیة والحؤول دون اهدار العائدات الجمركیة فی هذا البلد.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

اقتصاد

مسؤول افغانی

السلع الایرانیة

منطقة فراه

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

السماح بدخول السلع الایرانیة العالقة فی منفذ فراه الحدودی

معظم المشاهدات

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

النائب الاول للرئیس الایرانی:

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

قائد الثورة یدعو المفكرین لدراسة واصلاح الوثیقة الاساس للانموذج الاسلامی –الایرانی للتقدم

قائد الثورة یدعو المفكرین لدراسة واصلاح الوثیقة الاساس للانموذج الاسلامی –الایرانی للتقدم

نائب قائد حرس الثورة الإسلامیة: أمریكا باتت فی عزلة

نائب قائد حرس الثورة الإسلامیة: أمریكا باتت فی عزلة

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

الرئیس الایرانی:

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

وزير الامن: القضاء علي 300 خلية ارهابية حتي اليوم

وزير الامن: القضاء علي 300 خلية ارهابية حتي اليوم

أحدث الأخبار

فتح أبواب صحن السيدة فاطمة الزهراء (ع) أمام الزوار

علي أعتاب ذكري أربعين الإمام الحسين(ع)

فتح أبواب صحن السيدة فاطمة الزهراء (ع) أمام الزوار

الفلسطينيون يحيون الذكري السابعة لصفقة وفاء الاحرار

الفلسطينيون يحيون الذكري السابعة لصفقة وفاء الاحرار

السفير الايطالي:نرغب في تعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران

السفير الايطالي:نرغب في تعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران

وزير الخارجية السوري: سنستعيد شرق الفرات

خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره العراقي؛

وزير الخارجية السوري: سنستعيد شرق الفرات

برلماني عراقي يتهم اميركا برسم خارطة انتشار داعش في العراق

برلماني عراقي يتهم اميركا برسم خارطة انتشار داعش في العراق

موضوعات مرتبط