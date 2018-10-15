قاسمي: اميركا لا تعمل أبدا من أجل أمن الدول

طهران/ 15 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حول هدف اميركا من متابعة السلام في افغانستان مع بلدين عربيين، إن هدف اميركا واضح في العلاقات مع أفغانستان ودول أخري في المنطقة، وأنها لم تتخذ أي خطوات تجاه أمن واستقرار الدول، وحضورها يسبب الصراعات والحروب الأهلية.

واضاف بهرام قاسمي في لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين : تحاول اميركا إثارة عدم الاستقرار في المنطقة، ولا يمكن التفاوض حول قضية أفغانستان مع دولة واحدة أو دولتين فقط، ونري أن ظروف هذا البلد ليست في وضع ملائم بسبب التدخل غير المشروع للولايات المتحدة وبعض دول المنطقة .
وقال : أمريكا تعلم ما إذا كانت تريد السعي وراء سلام وأمن حقيقيين في أفغانستان، عليها أن تستخدم أساليب وسياسات أخري يمكن أن تكون مثمرة، وأن هذه الأنواع من الإجراءات تظهر أن واشنطن تسعي لتحقيق أهداف أخري، ولتعويض بعض العقبات التي تسببت بها أمريكا في الماضي.
وصرح المتحدث باسم الخارجية ردا علي سؤال فيما اذا كان اتفاق سوتشي قد وصل إلي طريق مسدود، إن هناك العديد من النجاحات تحققت في اطار عملية استانا الي جانب بعض التحديات والتي يمكن تسويتها من خلال الحوار والتفاوض للتغلب علي العقبات والمشاكل، نافيا حدوث مشاكل لاتفاق سوتشي او استانا .
وفيما يتعلق بنبأ ابعاد دبلوماسي ايراني من فرنسا وابعاد دبلوماسيين ايرانيين من هولندا قال، ان ايران تبدي رد الفعل اللازم بالحكمة وادراك الظروف تجاه اي خطوة مسيئة من جانب الدول الاخري سواء تجاه الدبلوماسيين او سائر القضايا.
واضاف، اننا سنتخذ الاجراءات المناسبة في الظروف اللازمة تجاه اي اجراءات مناقضة للمعايير الدبلوماسية والدولية من جانب الدول الاخري تجاه ايران، وفيما يتعلق بهولندا فاننا نحتفظ بحق الرد في الظروف اللازمة.
انتهي** 2344



برچسب ها

سياسي

قاسمي

اميركا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قاسمي: اميركا لا تعمل أبدا من أجل أمن الدول

معظم المشاهدات

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

النائب الاول للرئیس الایرانی:

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

قائد الثورة یدعو المفكرین لدراسة واصلاح الوثیقة الاساس للانموذج الاسلامی –الایرانی للتقدم

قائد الثورة یدعو المفكرین لدراسة واصلاح الوثیقة الاساس للانموذج الاسلامی –الایرانی للتقدم

نائب قائد حرس الثورة الإسلامیة: أمریكا باتت فی عزلة

نائب قائد حرس الثورة الإسلامیة: أمریكا باتت فی عزلة

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

الرئیس الایرانی:

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

وزير الامن: القضاء علي 300 خلية ارهابية حتي اليوم

وزير الامن: القضاء علي 300 خلية ارهابية حتي اليوم

أحدث الأخبار

فتح أبواب صحن السيدة فاطمة الزهراء (ع) أمام الزوار

علي أعتاب ذكري أربعين الإمام الحسين(ع)

فتح أبواب صحن السيدة فاطمة الزهراء (ع) أمام الزوار

الفلسطينيون يحيون الذكري السابعة لصفقة وفاء الاحرار

الفلسطينيون يحيون الذكري السابعة لصفقة وفاء الاحرار

السفير الايطالي:نرغب في تعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران

السفير الايطالي:نرغب في تعزيز التعاون الاقتصادي مع ايران

وزير الخارجية السوري: سنستعيد شرق الفرات

خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره العراقي؛

وزير الخارجية السوري: سنستعيد شرق الفرات

برلماني عراقي يتهم اميركا برسم خارطة انتشار داعش في العراق

برلماني عراقي يتهم اميركا برسم خارطة انتشار داعش في العراق

موضوعات مرتبط