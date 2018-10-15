قاسمي: اميركا لا تعمل أبدا من أجل أمن الدول

واضاف بهرام قاسمي في لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين : تحاول اميركا إثارة عدم الاستقرار في المنطقة، ولا يمكن التفاوض حول قضية أفغانستان مع دولة واحدة أو دولتين فقط، ونري أن ظروف هذا البلد ليست في وضع ملائم بسبب التدخل غير المشروع للولايات المتحدة وبعض دول المنطقة .

وقال : أمريكا تعلم ما إذا كانت تريد السعي وراء سلام وأمن حقيقيين في أفغانستان، عليها أن تستخدم أساليب وسياسات أخري يمكن أن تكون مثمرة، وأن هذه الأنواع من الإجراءات تظهر أن واشنطن تسعي لتحقيق أهداف أخري، ولتعويض بعض العقبات التي تسببت بها أمريكا في الماضي.

وصرح المتحدث باسم الخارجية ردا علي سؤال فيما اذا كان اتفاق سوتشي قد وصل إلي طريق مسدود، إن هناك العديد من النجاحات تحققت في اطار عملية استانا الي جانب بعض التحديات والتي يمكن تسويتها من خلال الحوار والتفاوض للتغلب علي العقبات والمشاكل، نافيا حدوث مشاكل لاتفاق سوتشي او استانا .

وفيما يتعلق بنبأ ابعاد دبلوماسي ايراني من فرنسا وابعاد دبلوماسيين ايرانيين من هولندا قال، ان ايران تبدي رد الفعل اللازم بالحكمة وادراك الظروف تجاه اي خطوة مسيئة من جانب الدول الاخري سواء تجاه الدبلوماسيين او سائر القضايا.

واضاف، اننا سنتخذ الاجراءات المناسبة في الظروف اللازمة تجاه اي اجراءات مناقضة للمعايير الدبلوماسية والدولية من جانب الدول الاخري تجاه ايران، وفيما يتعلق بهولندا فاننا نحتفظ بحق الرد في الظروف اللازمة.

انتهي** 2344

