رداً علي التهديدات 'الإسرائيلية'

زياد النخالة: تهديدات العدو تعكس النوايا العدوانية لحكومة الإرهاب

طهران/15تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي 'زياد النخالة' ان تهديدات العدو بشن عملية عسكرية ضد شعبنا في قطاع غزة تعكس النوايا العدوانية لحكومة الإرهاب بمواصلة الحرب علي الشعب الفلسطيني.

وقال النخاله رداً علي التهديدات 'الإسرائيلية 'نحن نتعامل مع هذه التهديدات علي محمل الجد ولذلك ندعو كل المقاتلين بأن يكونوا علي جاهزية تامة لمواجهة أي عدوان محتمل'.
وأوضح ان الشعب الفلسطيني لن يركع أمام هذه التهديدات ولن يتنازل عن حقه في الحياة ولن يكون بمقدور أحد أن يدفع الشعب الفلسطيني نحو التسليم بواقع الحصار والعدوان.
وشدد الأمين العام علي ان التصدي للعدوان سيبدأ من حيث انتهينا في معركة التصدي لعدوان 2014 ، مبيناً ان قتل المدنيين العزل في مسيرات العودة وعلي حواجز المستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة، جرائم لن تغفرها المقاومة ولن تتخلي عن حق شعبنا في الرد، والرد علي هذه الجرائم لا يزال مطروحاً علي الطاولة.
تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ، تأتي رداً علي تصريحات اطلقها بالأمس ، قادة الاحتلال وعلي رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الحرب ليبرمان بشأن توجيه ضربات مؤلمة للمقاومة في قطاع غزة ، وتنفيذ اغتيالات بحق المقاومة وقادة الشعب الفلسطيني في حال استمرت مسيرات العودة .
المصدر: فلسطين اليوم
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زياد النخالة: تهديدات العدو تعكس النوايا العدوانية لحكومة الإرهاب

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