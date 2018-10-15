وفد تجاري صيني يصل الي محافظة مازندران

ساري/15تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- وصل وفد تجاري واقتصادي من مقاطعة جيانغشي الصينية اليوم الاثنين الي محافظة مازندران (شمال ايران).

ويضم الوفد الصيني الذي ترأسه السيدة 'ون يانغ بنغ' في عضويته عددا من مدراء الشركات التي لها استثمارات في ايران ومازندران خاصة.
وقال مساعد الشؤون الاقتصادية في محافظة مازندران 'حسن خيريانبور' ان الهدف من زيارة الوفد الصيني هو دراسة البني التحتية والامكانيات الاقتصادية بالمحافظه كي يتسني للصين الاستثمار فيها.
واضاف خيريانبور: من برامج الوفد عدة لقاءات مع المسئولين و القطاع الخاص في المحافظة وكذلك وضع اللمسات الاخيرة علي الاستثمار في مجال الطاقة والطرق والنفايات وتطوير التعاون بين محافظة جيانغشي ومازندران.
وتشير التقارير الرسمية الي حصول اربع شركات صينية علي رخص للاستثمار في مازندران منها انشاء محطة انتاج كهرباء بطاقة 25 ميغاواط بمبلغ 15 مليون دولار وكذلك محرقة للنفايات بمبلغ 30 مليون دولار.
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وفد تجاري صيني يصل الي محافظة مازندران

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