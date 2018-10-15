قاسمي: هدف أمريكا بتصفير صادرات النفط غير قابل للتحقيق

طهران/ 15 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، رداً علي سؤال حول الاجراءات المتخذة ضد الحظر النفطي الأمريكي، إن اميركا تحاول الوصول الي شيء لا يمكن تحقيقه أبدا، ألا وهو تصفير صادرات النفط الإيرانية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية في لقائه الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: لقد صممنا الآليات الضرورية سابقا، وفي المفاوضات التي جرت مع العديد من الدول ولازالت مستمرة، أعتقد أن صادراتنا يمكن أن تستمر بصورة جيدة، وهذا الأمر يجري متابعته من قبل وزارة النفط و والأجهزة الأخري ووزارة الخارجية.
وتابع قاسمي: أعتقد أن ترامب لا يمكن أن يصل إلي النقطة التي يسعي اليها، لكننا لا ينبغي أن نتحدث عن كمية الصادرات وكيف تكون لسبب ما لأنه سيتم استغلالها من قبل المناوئين لإيران، الا ان وزارة النفط، حسب تقديرها، يمكن ان تقدم المزيد من المعلومات حول الارقام.
وردا علي سؤال آخر حول التعاون بين إيران والاتحاد الأوروبي، قال قاسمي: بدأت مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي بعد 8 مايو وانسحاب امريكا من الاتفاق النووي، وهذه المحادثات تشهد الكثير من التقلبات، حتي أن بعض المقترحات المقدمة لاتلبي مطالب إيران ونحن نتفاوض مرة أخري.
وصرح قاسمي، اننا حققنا تقدما كبيرا حتي الان، وهناك نظرة ايجابية حول نوع وكيفية التعاون، ونأمل انه في الاسابيع القادمة من الحصول علي ما تصبو اليه الجمهورية الاسلامية واتخاذ القرار اللازم.
وأكد المتحدث باسم الخارجية: آمل أن تقدم المقترحات النهائية للاتحاد الأوروبي، الضمانات اللازمة لايران، وسنري اليات عملية قادرة علي تعويض انسحاب اميركا غير القانوني من الاتفاق النووي.
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قاسمي: هدف أمريكا بتصفير صادرات النفط غير قابل للتحقيق

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