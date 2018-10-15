ايران تحرص علي تقويض التمييز بين المرأة والرجل

واضافت 'مافي' في تصريح لها اليوم الاثنين خلال اجتماع برلمانيات الاتحاد العالمي للبرلمانات (IPC)، ان ازالة موانع التمييز بين الجنسين في مجال العلم والتكنولوجيا وخاصة في مراحل الدراسة سيكون السبيل الاساس لتطيور المرأة في جميع المجالات وان الاهتمام بحقوقها وتأهيلها شرط اساسي للتنمية المستدامة داخل المجتمع.

وقالت البرلمانية الايرانية : ان منتديات (IPC) تشكل فرصة مناسبة لتبادل الآراء بين المهتمين بقضايا المرأة وهواجسها ومن ثم اتخاذ ما يلزم وهو فرصة كذلك لدراسة التحديات التي تواجهها الشعوب في المجالات الثقافية والاجتماعية.

وبيّنت مافي، ان الجمهورية الاسلامية تعتبر تأهيل المرأة سبيلا للتنمية المستدامة لذا فأن مجلس الشوري الاسلامي ومن خلال سنّ القوانيين يبذل الجهود لخفض التمييز بين المرأة والرجل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية .

واضافت ان توفير الظروف لحصول المرأة علي العلم والمعرفة والتكنولوجيا ومشاركتها في التعليم سيمكنها من دخول عالم الانتاج ومن ثم الوصول الي التنمية المستدامة للمجتمع.

واشارت البرلمانية الايرانية : ان الجمهورية الاسلامية تعتبر مشاركة المرأة في الانتاج والعمل و البحوث العلمية الحديثة ومن ثم تطبيقها علي الواقع من اولويات سياساتها وبهذا الشأن وضعت الخطط اللازمة لمعرفة سبل حمايتها ماديا ومعنويا كي تتمكن من لعب دورها المميز في ادارة المجتمع.

وتابعت، ان دعم تأسيس وتطوير النقابات العلمية والتخصصية والبحثية لاستقطاب النخب العلمية النسوية هي محور السياسات التي تنتهجها الحكومة بدعم من مجلس الشوري الاسلامي .

ونوهت السيدة مافي، بمكانة المراة المرموقة في المجتمع الايرانية؛ مبنية حصة النساء من مقاعد الجامعات الايرانية في مرحلة البكالوريوس بلغت 56% .

وحذرت البرلمانية الايرانية بالقول انه وفقا لتقرير الاتحاد الاقتصادي الدولي فأنه ونتيجة لتطور التكنولوجيا الحديثة والذكية سيفقد العالم بحلول العام 2026 اكثر من 4.1 مليون فرصة عمل، وعليه ستكون المرأة اكبر ضحية لهذه الظاهرة؛ الامر الذي سيؤدي الي تراجع نشاطات المرأة الاجتماعية والاقتصادية اذا لم يؤخذ بعين الاعتبار.

انتهي**م م/ ح ع **

