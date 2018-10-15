القضاء علي 1290 عصابة لتهريب المخدرات العام الماضي

واضاف زاهديان اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي ان مجموع ما ضبطته شرطة مكافحة المخدرات منذ بداية العام الحالي (بدأ21مارس2018) بلغ 403 اطنان من مختلف انواع المخدرات وهو رقم قياسي عالميا.

وقال ايضا ان الجمهورية الاسلامية هي الاولي عالميا في مكافحة المخدرات واكثرها ضبطا وكشفا لها وفي هذا الطريق قدمت الكثير من الشهداء والجرحي.

وبين العميد زاهديان العقبات المهمة في قضية مكافحة المخدرات وقال ان زراعة المخدرات في افغانستان من القضايا التي تتعقد عاما بعد عام مشيرا الي حضور الغرب في العام 2001 في افغانستان بحجة احلال الامن ومكافحة المخدرات مضيفا ان الانتاج بلغ في ذلك العام 185 طنا وبلغ اليوم 9آلاف طن وهذا يعني ان حضور الغربيين هناك لم يكن مؤثرا بل كان له ضلع في زيادة الانتاج.

انتهي**م م** 1718

