رئيس شرطة مكافحة المخدارات:

القضاء علي 1290 عصابة لتهريب المخدرات العام الماضي

طهران/15تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال رئيس شرطة مكافحة المخدرات التابعه لقوي الامن الداخلي الايراني العميد 'مسعود زاهديان' انه تم خلال العام 2017 ضبط اكثر من 500 طن من المخدرات في ايران والقضاء علي 1290 عصابة لتهريبها .

واضاف زاهديان اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي ان مجموع ما ضبطته شرطة مكافحة المخدرات منذ بداية العام الحالي (بدأ21مارس2018) بلغ 403 اطنان من مختلف انواع المخدرات وهو رقم قياسي عالميا.
وقال ايضا ان الجمهورية الاسلامية هي الاولي عالميا في مكافحة المخدرات واكثرها ضبطا وكشفا لها وفي هذا الطريق قدمت الكثير من الشهداء والجرحي.
وبين العميد زاهديان العقبات المهمة في قضية مكافحة المخدرات وقال ان زراعة المخدرات في افغانستان من القضايا التي تتعقد عاما بعد عام مشيرا الي حضور الغرب في العام 2001 في افغانستان بحجة احلال الامن ومكافحة المخدرات مضيفا ان الانتاج بلغ في ذلك العام 185 طنا وبلغ اليوم 9آلاف طن وهذا يعني ان حضور الغربيين هناك لم يكن مؤثرا بل كان له ضلع في زيادة الانتاج.
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القضاء علي 1290 عصابة لتهريب المخدرات العام الماضي

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