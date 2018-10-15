أوزبكستان جادة في إقامة علاقات تجارية وسياحية مع ايران

وخلال إجتماعه بمحافظ «المركزيه» علي آقا زاده أضاف سفير أوزبكستان بأنّ 117 وحدة صناعية وانتاجية تعمل حالياً في بلاده باستثمار ايراني.

كما لفت عبدإله يوف الي النقاط المشتركة بين البلدين في الحقل الثقافي داعياً الي تعزيزها واستخدامها بافضل وجه.

وقال السفير الأوزبكي: إنّ المحافظة المركزيه تتمتع ببني تحتية قوية في الاقتصاد والثقافة وهي كانت سبّاقة في إقامة علاقات تجارية واقتصادية مع أوزبكستان.

و إعتبر السفير الأوزبكي لقاء رئيسي البلدين، بمثابه إنطلاقاً لموسم جديد من تبادل الوفود التجارية بين طهران وطشقند خلال السنتين الماضيتين.

وتقع اوزبكستان في آسيا الوسطي وتعد 33 مليون نسمة تجاور أفغانستان وطاجكستان وتركمانستان وكازاخستان، انتهي** ع ج** 1718

