أوزبكستان جادة في إقامة علاقات تجارية وسياحية مع ايران

اراك/15 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال سفير أوزبكستان لدي طهران «بهارعبدإله يوف» اليوم الإثنين: إنّ أوزبكستان حريصه عي إقامة علاقات تجارية واقتصادية وسياحية مع ايران، واصفاً المحافظة «المركزيه» وسط ايران بأنها أحد الأقطاب الاقتصادية والصناعية والسياحية.

وخلال إجتماعه بمحافظ «المركزيه» علي آقا زاده أضاف سفير أوزبكستان بأنّ 117 وحدة صناعية وانتاجية تعمل حالياً في بلاده باستثمار ايراني.
كما لفت عبدإله يوف الي النقاط المشتركة بين البلدين في الحقل الثقافي داعياً الي تعزيزها واستخدامها بافضل وجه.
وقال السفير الأوزبكي: إنّ المحافظة المركزيه تتمتع ببني تحتية قوية في الاقتصاد والثقافة وهي كانت سبّاقة في إقامة علاقات تجارية واقتصادية مع أوزبكستان.
و إعتبر السفير الأوزبكي لقاء رئيسي البلدين، بمثابه إنطلاقاً لموسم جديد من تبادل الوفود التجارية بين طهران وطشقند خلال السنتين الماضيتين.
وتقع اوزبكستان في آسيا الوسطي وتعد 33 مليون نسمة تجاور أفغانستان وطاجكستان وتركمانستان وكازاخستان، انتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

اقتصاد

عبداله يوف

أوزبكستان

محافظة مركزي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

أوزبكستان جادة في إقامة علاقات تجارية وسياحية مع ايران

معظم المشاهدات

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

النائب الاول للرئیس الایرانی:

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

قائد الثورة یدعو المفكرین لدراسة واصلاح الوثیقة الاساس للانموذج الاسلامی –الایرانی للتقدم

قائد الثورة یدعو المفكرین لدراسة واصلاح الوثیقة الاساس للانموذج الاسلامی –الایرانی للتقدم

نائب قائد حرس الثورة الإسلامیة: أمریكا باتت فی عزلة

نائب قائد حرس الثورة الإسلامیة: أمریكا باتت فی عزلة

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

الرئیس الایرانی:

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

وزير الامن: القضاء علي 300 خلية ارهابية حتي اليوم

وزير الامن: القضاء علي 300 خلية ارهابية حتي اليوم

أحدث الأخبار

السفير الايراني في أنقرة : الهجوم الانتحاري لم يكن إلّا تهديداً

مصرحا لمراسل 'ارنا'؛

السفير الايراني في أنقرة : الهجوم الانتحاري لم يكن إلّا تهديداً

قاسمي ينفي نبأ تفجير السفارة الايرانية في تركيا

قاسمي ينفي نبأ تفجير السفارة الايرانية في تركيا

قاسمي: هدف أمريكا بتصفير صادرات النفط غير قابل للتحقيق

قاسمي: هدف أمريكا بتصفير صادرات النفط غير قابل للتحقيق

ايران تحرص علي تقويض التمييز بين المرأة والرجل

برلمانية ايرانية :

ايران تحرص علي تقويض التمييز بين المرأة والرجل

إجراءات أمنیة مشددة حول مبنی السفارة الایرانیة لدی أنقرة

إجراءات أمنیة مشددة حول مبنی السفارة الایرانیة لدی أنقرة

موضوعات مرتبط