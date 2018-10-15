اللجنة التجارية المشتركة بين ايران و باكستان تبدا اعمالها

اسلام اباد/15تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- بدأت اللجنة التجارية المشتركة السادسة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية و باكستان اعمالها اليوم الاثنين بحضور اعضاء الوفدين الايراني والباكستاني بمدينة كويتة الباكستانية.

واعلن القنصل العام الايراني في كويته 'محمد رفيعي' في حديث لمراسل ارنا، ان هذه اللجنة تأتي في اطار تعزيز التبادل التجاري بين ايران وباكستان عبر استخدام حدودهما المشتركة الطويلة.
واوضح ان الهدف من اقامة هذه اللجنة هو توسيع التبادل التجاري و تفعيل الاسواق الحدودية و افتتاح معابر ريمدان- مند و بيشين – غبد و انعاش ترانزيت السلع وكذلك ازالة العقبات التي تعترض التبادل التجاري.
وتابع انه تم لحد الان عقد خمسة اجتماعات بين اللجان التجارية المشتركة بين البلدين.
وفيما اشار الي ان اجتماع اليوم سيتمر حتي يوم غد الثلاثاء اوضح ان رئيس موسسة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة سيستان و بلوجستان ' نادر ميرشكار' يترأس الوفد الايراني المولف من 20 شخصا فيما يترأس الوفد الباكستاني، رئيس دائرة الجمارك في ولاية بوجستان 'اشرف علي'.
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اللجنة التجارية المشتركة بين ايران و باكستان تبدا اعمالها

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