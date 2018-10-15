المعلم: انتصار سورية والعراق في الحرب علي الإرهاب ستستفيد منه جميع دول المنطقة والعالم

وقال المعلم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في دمشق اليوم الاثنين إن انتصار سورية والعراق في الحرب علي الإرهاب ستستفيد منه جميع دول المنطقة والعالم.

وأضاف المعلم إن سورية لها موقعها في العالم العربي ويجب أن تمارس دورها العربي ومن هذا المنطلق نحن نستجيب لأي مبادرة عربية أو دولية.

وقال المعلم: نأمل بفتح معبر البوكمال مع العراق قريبا بعد إغلاقه بسبب الإرهاب، مؤكدا أن إدلب كأي منطقة في سورية ستعود حتماً إلي سيادة الدولة السورية، وإذا لم يتم تنفيذ الاتفاق حول إدلب فسيكون لدي الدولة السورية خيارات أخري.

بدوره قال الجعفري إن زيارتي إلي سورية مهمة حيث لمست الاستقرار والأمن بعد انتصارها علي الإرهاب، مضيفا إن العلاقات العراقية السورية تاريخية وصلبة وقوية وستبقي كذلك لافتاً إلي أن سورية تخطت الكثير من الأزمات التي تعرضت لها وصمدت في وجه الإرهاب وحليفها النصر.

وأكد الجعفري أن لا أحد يستطيع تهميش سورية لدورها المحوري في المنطقة، وقال إن التنسيق مستمر بين سورية والعراق في مختلف المجالات وخاصة في مجال الأمن المائي ومن حقهما الاستثمار الأمثل لمواردهما المائية.

وأشار الجعفري إلي أن إغلاق المعابر بين البلدين جاء بسبب ظروف استثنائية جراء الإرهاب وستفتح قريباً، مؤكدا أن العراق يقدر مواقف سورية الداعمة له ولن يسمح بأي تدخل خارجي في علاقته معها.

المصدر : سانا

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