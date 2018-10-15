المتاحف قلاع أمام العولمة

وخلال حفل افتتاح الملتقي الحادي والأربعين العالمي (ايكفوم) في المتحف الوطني بطهران، وصف أيّوبي المتاحف بأنها همزه وصل بين الماضي والحاضر والمستقبل وتتسم بالإبداع الذي صنعته أيدي البشر.

وأكّد حجتي أنّ الايرانيين باتوا اليوم عَلَماً في فن الرسوم والرسم الحديث والكاريكاتير والسينما.

وقال أمين اللجنة الوطنية الايرانية التابعة لمنظمة يونسكو: إنّ الفن والثقافة هما عنصران اتسم بهما الشعب الايراني الذي يحظي بخلفية فنية تمتد الي آلاف السنين في فنون الكتابة والخط والرسم وكذلك في الحضارة ككل.

يُذكَر بأنّ الملتقي الحادي والأربعين العالمي (ايكوفوم) يُقام إعتباراً من 15 حتي19 تشرين الاول /اكتوبر في طهران. فيما كان قد اُقيم العام الماضي في كوبا.

انتهي** ع ج** 1718

