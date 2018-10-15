أمين اللجنة الوطنية لليونسكو:

المتاحف قلاع أمام العولمة

طهران/15 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – قال أمين اللجنة الوطنية الايرانية التابعة لمنظمة يونسكو حجة الله أيوبي اليوم الإثنين: إنّ المتاحف هي قلاع أمام العولمة تحفظ للثقافة المحلية والوطنية هويتها وتزيد من التنوع الثقافي.

وخلال حفل افتتاح الملتقي الحادي والأربعين العالمي (ايكفوم) في المتحف الوطني بطهران، وصف أيّوبي المتاحف بأنها همزه وصل بين الماضي والحاضر والمستقبل وتتسم بالإبداع الذي صنعته أيدي البشر.
وأكّد حجتي أنّ الايرانيين باتوا اليوم عَلَماً في فن الرسوم والرسم الحديث والكاريكاتير والسينما.
وقال أمين اللجنة الوطنية الايرانية التابعة لمنظمة يونسكو: إنّ الفن والثقافة هما عنصران اتسم بهما الشعب الايراني الذي يحظي بخلفية فنية تمتد الي آلاف السنين في فنون الكتابة والخط والرسم وكذلك في الحضارة ككل.
يُذكَر بأنّ الملتقي الحادي والأربعين العالمي (ايكوفوم) يُقام إعتباراً من 15 حتي19 تشرين الاول /اكتوبر في طهران. فيما كان قد اُقيم العام الماضي في كوبا.
انتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

فرهنگي

متاحف

العولمة

طهران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

المتاحف قلاع أمام العولمة

معظم المشاهدات

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

النائب الاول للرئیس الایرانی:

ایران عثرت علی زبائن جدد لنفطها

قائد الثورة یدعو المفكرین لدراسة واصلاح الوثیقة الاساس للانموذج الاسلامی –الایرانی للتقدم

قائد الثورة یدعو المفكرین لدراسة واصلاح الوثیقة الاساس للانموذج الاسلامی –الایرانی للتقدم

نائب قائد حرس الثورة الإسلامیة: أمریكا باتت فی عزلة

نائب قائد حرس الثورة الإسلامیة: أمریكا باتت فی عزلة

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

الرئیس الایرانی:

لم تشهد الولایات المتحدة حكومة أشدّ حقداً علی ایران من الحكومة الحالیة

وزير الامن: القضاء علي 300 خلية ارهابية حتي اليوم

وزير الامن: القضاء علي 300 خلية ارهابية حتي اليوم

أحدث الأخبار

السفير الايراني في أنقرة : الهجوم الانتحاري لم يكن إلّا تهديداً

مصرحا لمراسل 'ارنا'؛

السفير الايراني في أنقرة : الهجوم الانتحاري لم يكن إلّا تهديداً

قاسمي ينفي نبأ تفجير السفارة الايرانية في تركيا

قاسمي ينفي نبأ تفجير السفارة الايرانية في تركيا

قاسمي: هدف أمريكا بتصفير صادرات النفط غير قابل للتحقيق

قاسمي: هدف أمريكا بتصفير صادرات النفط غير قابل للتحقيق

ايران تحرص علي تقويض التمييز بين المرأة والرجل

برلمانية ايرانية :

ايران تحرص علي تقويض التمييز بين المرأة والرجل

إجراءات أمنیة مشددة حول مبنی السفارة الایرانیة لدی أنقرة

إجراءات أمنیة مشددة حول مبنی السفارة الایرانیة لدی أنقرة

موضوعات مرتبط