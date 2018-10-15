انتخاب النائب فاطمة حسيني عضوا في هيئة رئاسة IPU

طهران/15تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- تم انتخاب النائب 'فاطمة حسيني' كعضوة في هيئة رئاسة اتحاد البرلمانات الدولي (IPU).

وافادت ارنا اليوم الاثنين ان النائب 'فاطمة حسيني' ممثلة اهالي طهران في مجلس الشوري الاسلامي ورئيسة اللجنة التنفيذية الايرانية في منتدي برلمانيات اتحاد البرلمانات الدولي(IPU ) المنعقد في جنيف السويسرية تم انتخابها وباغلبية الاصوات كعضو في هيئة رئاسة IPU ممثلة عن برلمانات دول اسيا والمحيط الهادئ.
وتترأس فاطمه حسيني الوفد الايراني المشارك في منتدي برلمانيات اتحاد البرلمانات الدولي((IPU ويضم الوفد في عضويته كلا من النواب بروانه مافي و علي‌اصغر يوسف‌نجاد و مصطفي ذوالقدر و محمدباسط درازهي و علي نجفي خوشرودي و اسفنديار اختياري و كاظم جلالي.
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انتخاب النائب فاطمة حسيني عضوا في هيئة رئاسة IPU

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