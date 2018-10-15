قاسمی: المشاركة النشطة للقطاع الخاص من برامج إیران فی سوریا

واضاف بهرام قاسمی للصحفیین الیوم الاثنین فی لقائه الصحفی الاسبوعی ورداً علي سؤال حول مشاركة إیران فی إعادة بناء سوریا: لقد لعبت الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة دورا هاما فی مكافحة الإرهاب، نظراً لطلب الحكومة السوریة ، و ستشارك ایضا فی إعادة إعمار هذا البلد.

وردا علي سؤال آخر حول ماصرح به وزیر الخارجیة مؤخرا عن استعداد إیران للتعاون مع السعودیة بشان القضایا الإقلیمیة، وامكانیة إعادة العلاقات مع السعودیة، أوضح، إن سیاسة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تجاه الدول المجاورة واضحة، وكررنا مواقفنا مرارا وتكرارا فی هذا الصدد.

وأشار قاسمی إلي أن هذه السیاسة المبدئیة یمكن أن تتخذ شكلا عملیا إذا لزم الأمر، التصریح الصادر عن وزیر الخارجیة هو نفس السیاسة المبدئیة للجمهوریة الإسلامیة التی كررها الدكتور ظریف.

وأكد أنه إذا تم توفیر الظروف فی المنطقة، فإن التعاون بین دول المنطقة یمكن أن یسهم بالتأكید فی السلام والاستقرار فی المنطقة.

و ردا علي سؤال آخر حول الاجتماع العام لمجموعة العمل المالی - FATF - وما هی الفوائد التی تعلقها إیران علي هذه المجموعة ، قال: بالطبع سیكون هذا فی مصلحة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وعلاقاتها الاقتصادیة، وله العدید من الفوائد.

وأضاف قاسمی: نحن نتحرك مع الاخذ بنظر الاعتبار مجموع القوانین والأطر القائمة.

ورداً علي سؤال آخر حول الدبلوماسی الإیرانی المحتجز فی بلجیكا وما فعلته الدبلوماسیة من أجل إطلاق سراحه، قال: إن هذا الحادث المریر باتهام أحد دبلوماسیی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وقع كنتیجة لمؤامرة المناهضین للثورة.

وقال المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة، رداً علي سؤال حول مواقف إیران الدبلوماسیة من التدخل الأمریكی فی سوریا، إن تدخل هذا البلد فی سوریا دون الحصول علي إذن من حكومة دمشق غیر قانونی ومخالف للمعاییر الدولیة.

وأضاف قاسمی أن علي الولایات المتحدة أن تتجنب أی عمل وتدخل فی القضایا السوریة، وقال: مع العلم بسیاسات الولایات المتحدة التوسعیة، فإنها تعمل علي خلق عدم الاستقرار وانعدام الأمن ومساعدة الإرهابیین الذین فشلوا إلي حد كبیر.

وقال: إننا ننصح امیركا بالخروج من سوریا فی أسرع وقت ممكن وعدم التدخل فی شؤون هذا البلد.

انتهي** 2344

