مقال مشترك نشرته 4 صحف ايرانية:

لايجب التزام صمت إعلامي حيال الأحادية الأمريكية

طهران/15 تشرين الاول/اكتوبر/إرنا – دعت اليوم الإثنين مجموعة من الصحف الايرانية في مقال مشترك لها الصحفيين في العالم الي عدم التزام الصمت حيال المساس بمبادئ حرية الإنسان داعية إيّاهم الي التحلّي بالشجاعة والإندفاع دون أن تترك حكوماتهم عليهم إنطباعاً يتعارض مع هذا المنحَي.

ونشرت أربع صحف ايرانية وهي «إيران» و« سازندكي» و«همشهري» و« إطلاعات» اليوم الإثنين مقالا مشتركا يحمل عنوان «الدفاع عن الحرية» خاطبت فيه الصحفيين المتحلين بالوعي والمتسمين بالإستقلال المهني بما يلي:
إنّ الإنسحاب من الإتفاق النووي كان سلوكاً خارجاً عن الطابع الدبلوماسي والأخلاقي وإنّ فرض حظر ظالم علي شعب عظيم ليس إلّا إجراءً عدائياً لايُمكن تصديقه.
كما جاء في المقال: إنّ الولايات المتحدة تزعم بأنها عبر فرضها حظراً وعقوبات لا تستهدف الّا السيادة والحكومة الايرانية دون الشعب، في حين أنّ الحكومة الايرانية تري البلاد حصينة أمام هذا الحظر والشعب هو المستهدف.
وأكّد الصحافيون الايرانيون في المقال علي أنّهم باعتبارهم اعلاميين مستقلين في إبداء الرأي، يعتقدون بوجود آثار مدمرة سلبية يتركها هذا الحظر الأمريكي علي حياة ملايين المواطنين في ايران.
ولفت المقال الي تجاوز هذا الحظر الأمريكي الشعب الايراني بحيث أنه طال الدول والشعوب الاُخري عبر إرعابها وتهديدها بعدم القيام بأي تبادل وتعاون مع الشعب الايراني.
و وصف الصحافيون الايرانيون هذه النزعة التهديدية الأمريكية وحرمان الشعوب من ممارسة حق الحرية والتمتع بالتعاون فيما بينها بأنه يتعارض مع ميثاق الاُمم المتحدة لحقوق الانسان ولايتلاءم مع طبيعة البشر.
وشدد الإعلاميون الايرانيون علي أنّ المسؤولين الأمريكيين زادوا الطين بلّةً ورفعوا نسبة الخطورة بسبب إطلاقهم تهديداتهم ضد قضاة محكمة لاهاي بعدما رفع الشعب الايراني شكوي اليها لاستعادة حقوقه.
وإعتبر هؤلاء الصحفيون، عدم إكتراث رئيس الولايات المتحدة بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الأمن وإستهتاره بها، بقعة سوداء لطّخت صفحة تاريخ العالم المتحضر وعبثت بالإطار العام لمنظمة الاُمم المتحدة.
وجاء في المقال: إنّ العالم شهد لأول مرة قيام رئيس جمهور يتمتع بلده بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن بتقديم طلب لباقي أعضاء المجلس كي لايعبؤوا بقرار اُممي أقرّه نفس هذا المجلس (قرار 2231 – إزالة الحظر عن ايران – 20 يوليو 2015).
وتساءل الصحفيون: هل يكون هذا الإجراء مبعثاً للدهشة ودلالة مخيفة علي وجود مساع لتفتيت أعلي مؤسسة دولية قائمة علي العقلية الجماعية والقيم الديمقراطية؟ وهل يحق لعُنصرَي القوة والسيطرة الاقتصادية، حرمان المجتمع الدولي من العقلية الجماعية في إتخاذ القرار و وضع السياسات الدولية؟
علماً بأنّ الجولة الثانية من الحظر الامريكي ضد ايران ومنعها من بيع النفط وتصديره ستبدأ إعتباراً من 4 نوفمبر 2018.
انتهي** ع ج** 1837



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لايجب التزام صمت إعلامي حيال الأحادية الأمريكية

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