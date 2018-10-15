شكلنا لجنة مشتركة تضم 15 دولة اقليمية لتوسيع الصادرات

وعلي هامش إجتماع محافظي المدن الحدودية مع مسؤولي السلطات التنفيذية اوضح رحماني فضلي اليوم الاثنين انه وبالتعاون بين وزارتي الخارجية والامن ودائرة الجمارك تم تشكيل هذه اللجنة بهدف تيسير تبادل السلع و ازالة العقبات التجارية.

وتابع قائلا انه سيعقد اجتماع مشترك بحضور سفراء الدول الجارة المعتمدين لدي طهران و رؤساء الغرف التجارية ومحافظي المحافظات الحدودية لمناقشة السبل الكفيلة بتوسيع الصادرات الي دول الجوار.

واكد ان اقامة المناطق التجاريه الحرة خاصة في جنوب البلاد تحظي باهمية بالغة.

وشدد بالقول ان اجتماع اليوم خرج بنتائج مفيدة تمثلث في اتخاذ آليات لاستحصال العملة الصعبة المتآتية من تصدير السلع ومكافحة تهريب السلع في النقاط الحدودية بشكل جاد.

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