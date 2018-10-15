مساع لتشريع قانون ينهي الوجود العسكري الاميركي في العراق

وفي تصريحات صحفية له، كشف عضو مجلس النواب العراقي سعد حسين، عن وجود توجه لدي بعض الكتل البرلمانية لتمرير تشريع قانون، يلزم القوات الأميركية بمغادرة العراق.

واشار النائب حسين، الذي ينتمي لكتلة صادقون المنضوية ضمن تحالف البناء، الي 'إن هناك توجها لدي بعض الكتل السياسية في البرلمان لجمع تواقيع من النواب من أجل تشريع قانون يلزم القوات الأمريكية بمغادرة الأراضي العراقية، وانه سيتم الشروع بهذا التحرك خلال الأيام القلائل المقبلة'. موضحا 'ان كتلة صادقون وكل الكتل الممثلة لفصائل الحشد الشعبي في البرلمان ستتبني هذا الموضوع'.

يذكر ان المتحدث الرسمي بأسم التحالف الدولي، الكولونيل شون رايان، اكد قبل ايام قلائل في مؤتمر صحفي من العاصمة الاماراتية أبوظبي، 'ان القوات الأميركية ستبقي في العراق طالما اقتضت الحاجة للمساعدة من اجل تحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش'.

وفي وقت سابق من شهر ايار-مايو الماضي، اعلنت المتحدثة الصحفية بأسم وزارة الدفاع الأميركية(البنتاغون)، دانا وايت، عن وجود نحو خمسة الاف عسكري أميركي في سوريا والعراق، مشيرة الي ان هذا الرقم تقريبي، علما ان هناك مصادر غير رسمية تؤكد ان العدد الحقيقي اكبر بكثير مما ذكرته المتحدثة الصحفية بأسم البنتاغون.

وبينما تكرر الادارة الاميركية ادعاءاتها بأن الوجود العسكري الاميركي في العراق يستهدف مواصلة الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، تذهب الكثير من الدلائل والمؤشرات والمعطيات الي ان فلول داعش تحظي بحماية القوات الاميركية في مناطق من غرب العراق قرب الحدود مع سوريا، وان واشنطن تعمل علي الاحتفاظ بذلك التنظيم الارهابي كورقة لتحقيق مصالحها وتمرير اجنداتها التخريبية ضد دول المنطقة.

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